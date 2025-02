L’ordre correct pour visionner Daredevil et The Defenders de Marvel

Découvrez l'ordre correct pour regarder Daredevil et The Defenders, incluant les épisodes que vous pouvez sauter sans problème.

Tl;dr Les personnages de l’univers Marvel de Netflix reviennent progressivement en lumière.

La sortie de Daredevil: Born Again le 4 mars marque un tournant important pour l’Univers Cinématographique Marvel.

Les acteurs des séries Marvel de Netflix semblent prêts à reprendre leurs rôles dans de futures productions MCU.

Retour en force des héros de Netflix dans l’univers de Marvel

Après une période d’absence, les personnages des séries Marvel de Netflix reviennent progressivement sur le devant de la scène. Avec la sortie prévue du film Daredevil: Born Again le 4 mars, ils sont même attendus comme des acteurs majeurs de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Bien que ces personnages aient toujours fait partie du MCU, ils en étaient jusqu’à présent assez éloignés, leurs histoires n’étant pas totalement liées à l’intrigue principale de la « Saga de l’Infini ».

L’ère des séries Marvel sur Netflix

En 2013, Marvel Studios s’est associé à Netflix pour créer une série de spin-offs télévisés du MCU. Le concept a tout de suite séduit le public, à tel point que six séries interconnectées comptant 13 saisons au total ont été produites. Malgré leur succès, nombre de fans ont été déçus par le faible nombre de crossovers avec les films de l’univers. Grâce à l’arrivée des nouvelles séries Disney+, cette tendance semble enfin s’inverser, offrant une seconde chance aux Defenders.

Les héros de Netflix bientôt de retour ?

Pour l’instant, seuls Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) et Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio) ont repris leurs rôles dans des productions non-Netflix. Cependant, l’ajout officiel des séries Netflix à la « chronologie sacrée » de Marvel laisse présager le retour de nombreux personnages du MCU dans les prochains titres. Cette perspective peut sembler décourageante pour les fans souhaitant rattraper leur retard, mais rassurez-vous : certaines parties de ces séries pourraient être ignorées sans nuire à la compréhension de l’histoire.

Un avenir prometteur pour les acteurs de Netflix ?

Les acteurs des séries Marvel de Netflix semblent enthousiastes à l’idée de reprendre leurs rôles. Finn Jones, qui a incarné Iron Fist, a déclaré qu’il aimerait « continuer à grandir avec Iron Fist », et Jessica Yu-Li Henwick, qui a joué Colleen Wing, a révélé qu’elle avait refusé le rôle de Xialing dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings par espoir de revoir son personnage dans une future production du MCU. Quant à Mike Colter (Luke Cage) et Krysten Ritter (Jessica Jones), ils se sont également montrés ouverts à l’idée de reprendre leurs rôles respectifs. L’avenir s’annonce donc prometteur pour les héros de Netflix dans l’univers de Marvel.