Daredevil : retour d’un personnage majeur avec un look radicalement nouveau

De nouvelles images du tournage de Daredevil: Born Again dévoilent le retour inattendu d'un personnage majeur, qui arbore désormais un look radicalement différent.

Tl;dr Réunion de l’équipe Nelson, Murdock & Page dans la nouvelle saison de Daredevil.

Karen Page revient à New York pour le jugement de Bullseye.

Daredevil: Born Again saison 2 en cours de tournage à New York.

Le retour de Daredevil

La célèbre série de Marvel Studios, Daredevil, revient sur nos écrans. Tout commence par une réunion des personnages emblématiques de la série : Foggy Nelson, Matt Murdock et Karen Page du cabinet d’avocats Nelson, Murdock & Page, qui n’avait plus été vu ensemble depuis la fin de la série Netflix en 2018. Malheureusement, cette réunion est de courte durée. En effet, l’assassin Bullseye, incarné par Wilson Bethel, ouvre le feu sur Foggy et Karen à l’extérieur du bar Josie’s à Hell’s Kitchen, tuant Foggy et mettant fin à l’existence de Nelson, Murdock & Page.

De San Francisco à New York

Karen Page, interprétée par Deborah Ann Woll, revient à New York après s’être installée à San Francisco. Elle rend visite à son ancien amant et ami, Matt Murdock, qui a depuis pris sa retraite de justicier. Cependant, Karen refuse d’accepter que le tragique événement ait tout détruit. Elle assiste au jugement de Bullseye, laisse une corne de diable à Matt – un souvenir de son ancien costume – et disparaît à nouveau de sa vie.

Un aperçu de la saison 2 de Daredevil: Born Again

Deborah Ann Woll a confirmé que Karen Page serait de retour pour la saison 2 de Daredevil: Born Again, actuellement en tournage à New York. Des photos du tournage montrent Karen, arborant une nouvelle chevelure rousse flamboyante, réunie avec son ex-partenaire Matt. « Avec [Born Again], du temps a passé depuis Daredevil« , a déclaré Woll à Entertainment Tonight. « Cela donne beaucoup de liberté, car on peut imaginer des éléments qui changent et modifient la perspective d’un personnage. »

Un nouvel épisode chaque mardi

Fidèle à son rôle de Karen Page depuis le tout premier épisode de Daredevil sur Netflix en 2015, Woll a exprimé son enthousiasme pour les scripts de la saison 2, saluant le travail du showrunner Dario Scardapane. Les nouveaux épisodes de Daredevil: Born Again sont diffusés tous les mardis soirs sur Disney+.