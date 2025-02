Charlie Cox rêve de voir Daredevil rejoindre les Avengers dans un nouveau film

Charlie Cox exprime son désir de voir Daredevil intégrer le casting d'un des prochains films Avengers. Selon lui, il serait vraiment intéressant que son personnage bénéficie d'une telle mise à niveau.

Daredevil rejoint l’univers MCU et sera au centre de la nouvelle série Disney Plus.

Les prochains films Avengers seront lancés en 2026 et 2027.

Charlie Cox rêve de voir Daredevil dans un film Avengers

Charlie Cox, l’acteur qui incarne Daredevil, a exprimé son souhait de voir son personnage dans un film Avengers. Interrogé par le magazine British GQ sur les spéculations des fans concernant son éventuelle participation à un film Avengers, il a déclaré : « Je pense que cela est plus possible que jamais. »

De Daredevil à Avengers : un rêve de fan

En plus de l’excitation que représenterait pour lui une telle opportunité, Cox a avoué une autre motivation. Il a affirmé : « J’adorerais être dans l’un des films Avengers, ou dans un autre Spider-Man, pour plusieurs raisons. D’une part, parce que je suis devenu, au fil des années, un fan geek du personnage. D’autre part, j’aimerais beaucoup cela pour ce que cela signifierait pour mes chances d’obtenir d’autres rôles au cinéma. »

Daredevil : du petit écran au grand écran

Charlie Cox a commencé à jouer Matt Murdock, avocat aveugle qui devient le justicier Daredevil la nuit dans le quartier de Hell’s Kitchen à New York, dans la série Netflix en 2015. Daredevil a été diffusé pendant trois saisons sur Netflix jusqu’en 2018. Cox a également joué dans la série dérivée The Defenders aux côtés des personnages de Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist.

Daredevil a rejoint l’univers cinématographique Marvel (MCU) avec des caméos dans Spider-Man : No Way Home et She-Hulk, ainsi que des apparitions dans Echo et Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Un avenir brillant pour Daredevil dans l’univers Marvel

Prochainement, Daredevil sera au centre de l’attention dans la nouvelle série Disney Plus, Daredevil: Born Again. Cox sera rejoint par ses anciens co-stars de Netflix, Elden Henson et Deborah Ann Woll, ainsi que par d’autres visages familiers de l’univers Marvel.

Côté Avengers, peu de détails sont connus sur les prochains films, Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars, prévus pour 2026 et 2027. En attendant, la série Daredevil: Born Again arrive sur Disney Plus le 4 mars.