Avengers Doomsday : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le film Avengers: Doomsday.

Tl;dr Avengers: Doomsday, le prochain film Marvel, verra le retour de Robert Downey Jr. en tant que Docteur Doom.

Le film, initialement centré autour de Kang le Conquérant, a changé de direction suite à des problèmes judiciaires de l’acteur Jonathan Majors.

Avengers: Doomsday sortira le 1er mai 2026 au cinéma.

Un retour très attendu

Le cinquième opus de la saga Avengers, intitulé Avengers: Doomsday, est l’un des films Marvel les plus attendus. Après une longue absence, les plus grands héros de la Terre feront leur grand retour sur grand écran. Mais le plus excitant est sans doute le retour de Robert Downey Jr, qui incarnera cette fois-ci non pas Iron Man, mais le légendaire Docteur Doom.

Un changement de cap

Le chemin pour arriver à ce point n’a pas été sans embûches. En effet, Avengers 5 devait initialement être centré autour du nouveau grand méchant de Marvel, Kang le Conquérant. Cependant, suite à la condamnation de l’acteur Jonathan Majors pour agression imprudente et harcèlement en décembre 2023, Marvel a décidé de changer de cap.

Ainsi, lors du Comic-Con de San Diego 2024, Marvel a annoncé le retour de Robert Downey Jr non pas en tant qu’Iron Man, mais en tant que Docteur Doom. Le titre officiel du film est alors devenu Avengers: Doomsday, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère.

Au cœur de la phase 6 de Marvel

Avengers: Doomsday sera intégré à la phase 6 de Marvel, faisant suite au film Fantastic Four dont la sortie est prévue pour cet été. Alors, à quoi devons-nous nous attendre de la suite des Avengers après le succès critique d’Avengers: Endgame ?

Consultez toutes les dernières informations concernant la date de sortie, l’intrigue, le casting d’Avengers: Doomsday dans ce guide, que nous mettrons à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Actuellement, la date de sortie d’Avengers 5 est fixée au 1ᵉʳ mai 2026. Un récent rapport indique également que le tournage commencera en mars 2025 au Royaume-Uni, soit un peu plus d’un an avant sa date de sortie.

Un casting de rêve

Grâce à une révélation surprise lors du SDCC 2024, nous savons que Robert Downey Jr. reviendra dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Docteur Doom. De nombreux autres acteurs de renom seront également présents aux côtés de l’ex-Tony Stark.

Pour ce qui est des autres membres du casting d’Avengers: Doomsday, personne n’a encore été confirmé. Cependant, il est probable que d’autres visages familiers feront leur apparition. La nouvelle équipe des Avengers pourrait également inclure Shang-Chi, le nouveau Black Panther, Ironheart, Daredevil et, de manière surprenante, Deadpool.