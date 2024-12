Chris Evans de retour dans l’univers Marvel avec Avengers: Doomsday ?

Il semblerait que Chris Evans fasse son grand retour dans l'univers Marvel, plus précisément dans le nouveau volet "Avengers : Doomsday", selon certaines rumeurs.

Le Retour de Chris Evans dans l’Univers Marvel ?

Après avoir quitté le MCU à la fin d’‘Avengers: End Game‘, Chris Evans semblait avoir définitivement tourné la page, tout comme Robert Downey Jr. Cependant, selon un récent rapport de Deadline, il semblerait que l’acteur fasse son grand retour dans le prochain film Marvel, ‘Avengers: Doomsday’.

Quel Rôle pour Chris Evans ?

La question du rôle qu’endossera Evans dans le prochain film reste en suspens. On sait déjà qu’Anthony Mackie, interprétant Sam Wilson, est censé être le nouveau Captain America. Il est donc peu probable de revoir Evans dans le costume emblématique. Il pourrait toutefois reprendre son rôle de Steve Rogers. Une autre possibilité serait qu’il incarne un tout autre personnage, à l’instar de Downey Jr. qui revient en tant que Dr. Doom pour affronter le dernier quatuor des Fantastic Four.

Un Retour Attentivement Calculé

Evans avait précédemment déclaré qu’il lui faudrait une raison solide pour revenir dans l’univers Marvel. Depuis son dernier rôle dans Avengers, il a collaboré avec les frères Russo dans le thriller d’espionnage ‘The Gray Man’ pour Netflix, aux côtés de Ryan Gosling. Il a également récemment renoué avec le genre des super-héros grâce à un caméo dans Deadpool & Wolverine, incarnant son premier super être Marvel, Johnny Storm de la franchise Fantastic Four des années 2000.

Des Enjeux Importants pour Marvel

Depuis ‘Endgame’, Marvel Studios et Disney ont connu des difficultés avec les films et séries Marvel suivants, enregistrant plus d’échecs que de succès. Entre la fatigue du genre, des films et séries décevantes, une confusion apparente autour du multivers et des controverses avec divers acteurs impliqués dans l’actuel MCU, le défi est de taille. Le retour des frères Russo et de grands noms des 23 premiers films de l’arc Marvel pourrait être une tentative de recapturer l’éclair dans la bouteille. Quoi qu’il en soit, le prochain Avengers promet d’être intéressant.

