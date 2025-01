Crunchyroll annonce une série animée Ghost of Tsushima: Legends

Annoncée au CES 2025, la série animée Ghost of Tsushima:Legends promet une immersion unique dans la mythologie japonaise sur Crunchyroll.

Tl;dr La série animée Ghost of Tsushima: Legends sortira en 2027.

Takanobu Mizuno et Gen Urobuchi travaille sur la série animée Ghost of Tsushima: Legends avec le studio d’animation Kamikaze Douga.

La bande originale de la série animée Ghost of Tsushima: Legends est confiée à Sony Music Entertainment.

Une collaboration d’exception entre géants du divertissement

Crunchyroll s’associe à Aniplex, Sony Music Entertainment et PlayStation Productions pour donner vie à l’univers de Ghost of Tsushima dans une série animée. Inspirée par le mode multijoueur coopératif Ghost of Tsushima:Legends, elle puise dans les récits mythologiques japonais. Cette alliance réunit les talents créatifs de PlayStation Studios et les maîtres de l’animation d’Aniplex, célèbres pour des œuvres comme Demon Slayer et Sword Art Online. Ce projet symbolise la synergie unique des divisions de Sony, de la conception à la distribution, pour proposer une expérience de qualité supérieure aux fans d’anime et de jeux vidéo.

Une équipe créative prestigieuse aux commandes

L’adaptation en série animée de Ghost of Tsushima: Legends sera réalisée par Takanobu Mizuno (Ninja Batman), avec Gen Urobuchi (Fate/Zero, Psycho-Pass) à la structure narrative et Kamikaze Douga (Star Wars: Visions) à l’animation. Ensemble, ils ambitionnent de capturer l’esthétique saisissante des samouraïs et de l’iconographie japonaise. Leur objectif est de transposer l’ambiance immersive et cinématographique du jeu dans un format animé, tout en apportant une narration audacieuse. Avec un soin particulier accordé aux détails, cette équipe d’élite promet une adaptation qui honore l’héritage du jeu.

Une immersion sonore inédite

Sony Music Entertainment jouera un rôle clé en composant une bande originale à la hauteur de l’univers de Ghost of Tsushima: Legends. Des musiques orchestrales aux sonorités traditionnelles japonaises, l’anime intégrera une dimension sonore unique pour enrichir l’expérience visuelle. Ce partenariat vise à fusionner modernité et tradition pour créer un impact émotionnel fort chez les spectateurs. La synergie entre les talents musicaux et les images promet d’être un élément distinctif de la série, renforçant l’atmosphère mystique et épique de l’univers légendaire du jeu.

Une exclusivité Crunchyroll attendue en 2027

Cette adaptation marque une étape importante pour PlayStation Productions, qui s’illustre ici dans son tout premier projet en anime. Rahul Purini, président de Crunchyroll, a souligné l’ambition de ce projet de repousser les limites du genre. Prévue pour 2027, la série s’annonce comme une expérience incontournable pour les amateurs de mythologie japonaise, d’animation et de récits épiques. Ghost of Tsushima: Legends réaffirme ainsi son statut de phénomène culturel au-delà du jeu vidéo.