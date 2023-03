Sword Art Online : Last Recollection, la suite directe d’Alicization Lycoris

Bandai Namco va célébrer les 10 ans de Sword Art Online avec Last Recollection, un nouvel action-RPG avec des combats plus dynamiques et des commandes simplifiées.

Basé sur l’arc War of Underworld de la série animée Sword Art Online, la nouvelle itération vidéoludique de l’œuvre de Reki Kawahara, Sword Art Online : Last Recollection, présente une histoire inédite avec des défis de taille pour Kirito et ses nouveaux amis. Les joueurs devront démasquer le Chevalier Noir et découvriront s’ils pourront survivre aux combats incessants contre les forces du Territoire des Ténèbres.

Sword Art Online : Last Recollection et ses personnages

Monde réel

Kirito

Asuna

Shinon

Leafa

Lisbeth

Silica

Klein

Agil

Empire humain

Fanatio

Scheta

Alice

Eugeo

Bercouli

Cardinal

Territoire des Ténèbres

Kainan

Vassago

Shuster

Lipia

Iskahn

Dil

Personnages originaux

Dorothy

Sarai

Un trailer pour Sword Art Online : Last Recollection

Sword Art Online : Last Recollection sur le 5 octobre prochain au Japon puis le 6 octobre 2023 dans le reste du monde sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam).

Au Japon, deux éditions limitées seront disponibles. Les fans devront choisir entre la Last Recollection Edition qui comprendra une boîte spéciale avec le key visual d’abec, une copie du jeu, un étui spécial contenant le CD de la bande originale et le CD du drame original, une copie de Dengeki NerveGear Vol. 7 et un tableau acrylique avec le key visual d’abec ou la 10th Anniversary Memorial Edition qui comprendra tout le contenu de Last Recollection Edition ainsi qu’un cadre photo avec le key visual d’abec, un t-shirt, des supports acryliques de Kirito et Asuna, une boîte spéciale et un code de téléchargement pour le Premier Pass, les bonus du Premier Pass et le Pack Sword Art Online Game Series Battle Background Music.