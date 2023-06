Aniplex fait l’acquisition du studio japonais Origamix Partners

Origamix Partners va renforcer Aniplex dans les séries et les films live-action ainsi que les webtoons.

Désormais entre les mains d’Aniplex, filiale de Sony Music Entertainment Japan, Origamix Partners devient officiellement Myriagon Studio. En plus de ses activités dans le domaine de la gestion des talents et des webtoons, cette nouvelle société a pour objectif de développer et de produire des films et séries live-action destinés à un public international, sous la direction de divers créateurs, dont le réalisateur Shinsuke Sato (Gantz, Bleach, Kingdom, Alice in Borderland).

Aniplex Acquires Filmmaker Company Origamix Partners, Renames to Myriagon Studio https://t.co/nd9ZIsD3Ib — Anime News Network (@AnimeNewsNet) May 31, 2023

Nobuhiko Ito, PDG d’Origamix Partners, continuera de superviser Myriagon Studio, en faisant appel à Chieko Murata d’Aniplex, anciennement SVP de Sony Pictures International Productions, pour diriger les activités liées à la télévision et au cinéma, et à Yushi Ueda pour diriger l’activité webtoon.

Myriagon Studio, la maison des contenus asiatiques pour Aniplex et Sony

Dans le cadre du lancement de ses activités en tant que nouvelle société, Myriagon Studio a conclu un partenariat stratégique avec le studio de contenu Imaginus, créé en 2021 par Jinnie Choi, ancien PDG de Studio Dragon en Corée du Sud. Dans le cadre de ce partenariat, Jinnie Choi deviendra conseiller exécutif de Myriagon Studio dans le but de construire ensemble un solide réseau de production asiatique de premier plan.

Produite pour la plateforme de streaming Netflix, la deuxième saison de la série Alice In Borderland de Shinsuke Sato a dépassé les 200 millions d’heures de streaming au cours des quatre premières semaines suivant sa sortie, ce qui constitue le record le plus élevé pour une série japonaise sur le service SVOD américain. Elle s’est également classée dans le Top 10 des séries les plus regardées dans plus de 90 pays et régions, et a atteint la première place dans 17 pays. Dans le même temps, l’adaptation cinématographique de Kingdom par Sony et Toho, également réalisée par Sato-san, a rapporté plus de 71 millions de dollars (10 milliards de yens) au Japon.