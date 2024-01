Cette franchise majeure devient l’anime le plus regardé en 2023

En 2023, l'industrie de l'animation japonaise a connu une année mémorable, avec une franchise qui s'est démarquée nettement des autres.

Tl;dr Demon Slayer a dominé l’année 2023 en termes d’audience anime.

La troisième saison a rassemblé une moyenne de 15,4 millions de téléspectateurs.

Demon Slayer a surpassé d’autres animes populaires comme Sazae-san et Detective Conan.

La popularité de Demon Slayer pourrait être affectée en 2024 en raison d’un arc moins apprécié.

Le triomphe de Demon Slayer en 2023

L’année 2023 a vu Demon Slayer, une franchise de renom, s’imposer comme le plus grand anime de l’année. Cette notoriété n’est pas une surprise, chaque nouveau volet de la franchise ayant rencontré un succès critique et financier phénoménal. Preuve en est, Demon Slayer: Mugen Train reste le film japonais le plus rentable de tous les temps.

Des chiffres impressionnants

Selon une publication de Shonen Jump News, la société de marketing japonaise Video Research a révélé que la troisième saison de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a été l’anime le plus regardé en 2023, totalisant en moyenne 15,4 millions de téléspectateurs. À titre de comparaison, voici le classement des animes les plus regardés en 2023 :

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Swordsmith Village Arc (saison 3) : 15,4 Millions

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc (saison 2) : 10,3 Millions

Sazae-san: 9,96 Millions

Frieren: Beyond Journey’s End: 7,94 Millions

Detective Conan: 6,99 Millions

Un succès à répéter pour Demon Slayer en 2024 ?

Malgré une année 2023 triomphale, le succès de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba pourrait ne pas se reproduire en 2024. En effet, la saison 4 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, qui comprend l’arc “Hashira Training”, a été jugée comme l’une des moins captivantes de la série. Cependant, la franchise a probablement accumulé assez de succès pour continuer à être un succès majeur, indépendamment de toute critique.