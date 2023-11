Crunchyroll Game Vault : une bibliothèque de jeux mobiles pour les fans d’anime

La plateforme de streaming d'animés japonais Crunchyroll annonce le lancement de Crunchyroll Game Vault pour les abonnés Mega Fan.

En plus d’avoir accès au plus grand catalogue d’anime en streaming (plus de 24.000 heures de contenu), les abonnés Mega Fan de Crunchyroll peuvent désormais avoir accès gratuitement à Crunchyroll Game Vault, une bibliothèque de jeux mobiles sans publicité et sans achat in-app inspirés des anime et de la culture japonaise, sur Android et prochainement sur iOS.

Terry Li, vice-président des activités émergentes chez Crunchyroll, a déclaré :

Crunchyroll Game Vault est une bibliothèque de jeux de qualité pour les fans d’anime qui aiment jouer. Cela ajoute encore plus de valeur à l’abonnement existant en connectant les fans avec des contenus inspirés d’anime. Avec Crunchyroll Game Vault, nous sommes également ravis de travailler avec des développeurs internationaux pour porter leurs titres sur mobiles pour la première fois, ou pour présenter des jeux mobiles qui existaient déjà à la communauté Crunchyroll.

Les premiers jeux de Crunchyroll Game Vault

Captain Velvet Meteor : The Jump+ Dimensions (Momo-pi), un jeu d’action tactique avec des éléments RPG où le personnage principal Damien plonge dans son imagination en tant que super-héros Captain Velvet Meteor afin de découvrir un monde de héros et de méchants issus de ses mangas préférés

River City Girls (WayForward), un beat’em all RPG en monde ouvert où les héroïnes Misako et Kyoko déchirent les rues malfamées de River City pour sauver leurs petits amis, Kunio et Riki

Wolfstride (OTA IMON Studios), un RPG qui narre l’histoire d’un trio de chenapans qui trébuchent sur le chemin d’un tournoi de mecha géant

Behind the Frame : The Finest Scenery (Silver Lining Studio), une fiction interactive vivante à propos d’une apprentie artiste sur le point de terminer la pièce finale de sa galerie

inbento (Afterburn Games), un jeu de réflexion sur le thème de la nourriture dans lequel les joueurs préparent des boîtes à lunch tout en profitant d’une histoire réconfortante sur la parentalité

A noter que les jeux édités par Crunchyroll Games, comme Street Fighter : Duel, My Hero Academia : The Strongest Hero et bientôt One Punch Man : World, sont également inclus dans Crunchyroll Game Vault.