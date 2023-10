Comment partager la localisation d'un Apple AirTag avec iOS 17. Une fonctionnalité pratique pour les familles, par exemple.

Les Apple AirTag sont de parfaites petites aides pour suivre vos biens, mais il y a un inconvénient majeur : ils ne peuvent être associés qu’à un seul Apple ID en même temps. Cela signifie par exemple que votre conjoint et vous ne pouvez pas suivre le AirTag de votre voiture. Fort heureusement, il y a aujourd’hui une solution, ou un début de solution tout du moins.

Les AirTag sont devenus un peu plus utiles sur ce point avec l’arrivée d’iOS 17. En effet, avec cette nouvelle version majeure, Apple vous permet enfin de partager la localisation d’un AirTag avec une tierce personne, ce qui est une très bonne chose pour celles et ceux qui utilisent les AirTag sur des affaires partagées, qu’il s’agisse d’une voiture ou de bagages, par exemple. Mieux encore, vous pouvez partager les localisations avec des personnes en dehors de votre famille Apple ID. Tant que ladite personne dispose d’un Apple ID, vous pouvez l’ajouter au partage de localisation.

Pour profiter de ce partage, il faut d’abord que votre iPhone soit sous iOS 17. Il en va de même pour cela qui veut profiter du partage. Ensuite, ouvrez l’application Localiser, allez dans l’onglet Objets et sélectionnez le AirTag en question. Tapotez sur Ajouter une personne sous “Partager cet AirTag”. Ensuite, tapotez sur “Continuer” sur la fenêtre qui s’ouvre et choisissez le contact qui recevra le partage. Vous pouvez aussi saisir le numéro ou l’adresse email de la personne directement. Tapotez sur le bouton + pour en ajouter d’autres. Il est possible d’en définir six par AirTag. Une fois la sélection terminée, tapotez sur Partager.

Ces personnes recevront une notification de l’application Localiser. Elles peuvent tapoter sur la notification ou ouvrir l’app Localiser, sélectionner l’onglet Objets et tapoter sur Ajouter pour commencer à en profiter. Il est aussi possible de refuser en tapotant sur Ne pas ajouter.

Vous pouvez cesser le partage de la localisation d’un AirTag avec quelqu’un via l’app Localiser. Allez dans l’onglet Objets et tapotez sur le nom de la personne. Ensuite, tapotez sur Cesser le partage deux fois pour retirer ladite personne.