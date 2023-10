iOS 17 peut flouter les images NSFW sur votre iPhone. Une protection supplémentaire qui devrait être fort utile à de nombreux utilisateurs. Voici comment en profiter.

Les messages NSFW (“Not Safe For Work”, comprenez par là du contenu potentiellement choquant) peuvent être tout à fait acceptables, selon le moment et l’endroit où ils sont collectés, mais vous n’avez aucune idée qu’ils apparaissent n’importe quand sur votre iPhone. Jusqu’à présent, cependant, il n’y avait aucun moyen de les bloquer proprement tout en autorisant d’autres contenus parfaitement innocents, eux, envoyés via iMessage. Ainsi, les nudes se laissaient visionner comme n’importe quelle autre photo.

Avec iOS 17, il y a désormais une option permettant de flouter les nudes et autres contenus NSFW dans l’application Messages. Pour peu que vous ayez un iPhone avec la dernière version majeure en date de l’OS mobile de la marque à la pomme, vous pourrez profiter de cette fonctionnalité.

Le réglage “Avertissements relatifs au contenu sensible” utilise un algorithme de machine learning sur l’appareil pour analyser les photos et vidéos que vous recevez. Apple n’a pas accès aux media que vous recevez. Tout le traitement du contenu est effectué en local sur l’iPhone. La firme de Cupertino affirme qu’elle ne récupère aucune information concernant ce contenu NSFW, elle ne sait même pas que vous en recevez d’ailleurs. C’est une mesure de sécurité qui fonctionne sans compromettre votre vie privée.

Une fois la mise à jour iOS 17 installée sur votre iPhone, direction les Réglages > Confidentialité et Sécurité > Avertissements relatifs au contenu sensible et activez l’option. Avertissements relatifs au contenu sensible fonctionne sur toutes les applications Apple, dont Messages et les messages vidéo FaceTime. Elle est aussi active dans la nouvelle fonctionnalité Affiche de Contact d’iOS 17 ainsi que via AirDrop.

Une fois cette option activée, tous les nudes que vous recevrez dans ces applications seront floutées par défaut. Cela ne vous empêchera de regarder ces images, si vous le souhaitez : il suffit de tapoter sur le bouton “Afficher” sur le contenu flouté pour révéler l’image ou la vidéo. Mais avec cette protection supplémentaire, c’est vous qui décidez où et quand vous affichez réellement ces images ou si vous préférez les supprimer sans même les regarder.