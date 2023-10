Apple iPhone 15 : ce paramètre caché peut sauver votre batterie. Cette dernière doit être l'objet de toute votre attention.

Une batterie à la santé dégradée force souvent les gens à changer de téléphone. Rien ne peut empêcher une batterie de vieillir, mais avec les années, Apple a intégré des fonctionnalités pour réduire au maximum ce vieillissement. La dernière en date est un limiteur de charge, disponible sur les iPhone 15. Cela permet de cesser de charger la batterie à 80 % et, de fait, d’augmenter sa durée de vie.

Tous les modèles de l’iPhone 15 disposent de cette option. Pour y accéder sur votre iPhone 15, direction les Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge > Optimisation de la recharge. Sélectionnez l’option Limite à 80 % pour bloquer la recharge à ce niveau.

Recharger l’appareil au-delà de 80 % de manière répétée accélère le vieillissement de la batterie et le fait de cesser la recharge à ce niveau est un bon outil pour celles et ceux qui veulent augmenter la durée de vie de la batterie de leur iPhone. C’est particulièrement utile lorsque vous devez laisser votre iPhone branché pendant longtemps – dans votre voiture sur CarPlay pendant un trajet, par exemple.

À l’heure d’écrire ces lignes, le limiteur de charge natif est exclusif à l’iPhone 15. Si cette fonctionnalité est totalement logicielle, Apple pourrait décider de la proposer dans les iPhone plus anciens via une mise à jour iOS, mais si cela n’arrive pas, il est toujours possible d’en profiter.

Ne pas désactiver la gestion automatique de la batterie

Votre iPhone peut déjà arrêter la recharge une fois à 80 %, mais seulement lorsque iOS estime que vous n’avez pas besoin de votre téléphone, c’est la “Recharge optimisée de la batterie”. iOS apprend de vos habitudes et ne laisse l’appareil atteindre les 100 % que selon cette règle. Autrement dit, il restera à 80 % la nuit, jusqu’à quelques instants avant l’heure habituelle de votre réveil. Vous pouvez vérifier si l’option est activée dans Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge.

Éviter les températures extrêmes

Les grosses chaleurs comme le froid intense sont les plus grands ennemis de la batterie de votre iPhone. Le téléphone est conçu pour fonctionner de manière optimale entre 16 et 22°C. Il fonctionnera très bien à plus hautes ou plus basses températures, mais la batterie commence à accuser le coup lorsque la température dépasse les 35°C et tombe sous le 0°C. Si vous ne pouvez faire autrement, Apple déconseille de recharger le téléphone dans ces températures.

Même si vous ignorez tous ces avertissements, votre iPhone a des garde-fous intégrés pour éviter les dommages. Il s’éteindra par exemple de lui-même si la température est trop élevée et cessera parfois de se recharger au-delà de 80 % si les conditions ne sont pas sûres. Votre coque de protection peut aussi contribuer à la surchauffe de l’iPhone. Essayez de la retirer pendant la charge.

Stocker l’iPhone correctement

Si vous vous absentez pendant de longues périodes, vous devriez recharger à 50 % avant de débrancher l’appareil et de le ranger. Placez-le alors dans un endroit frais et sec, avec des températures sous les 32°C.

Quelques astuces logicielles pour améliorer la santé de la batterie

Apple propose quelques petites astuces pour préserver l’état de la batterie. Voici une petite liste :

Mettre à jour le logiciel de l’iPhone.

Utiliser le Wi-Fi autant que possible.

Réduire la luminosité de l’écran et ne pas désactiver l’ajustement automatique de la luminosité.

Utiliser le Mode Économie d’énergie.

Dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan, désactivez les apps qui ne vous sont pas utiles en arrière-plan.

Désactiver l’accès à la localisation pour les apps qui n’en ont pas besoin dans les Réglages > Confidentialité et Sécurité > Services de localisation.

Désactiver les alertes des apps que vous ne voulez pas dans Réglages > Notifications.

Remplacer la batterie plutôt que l’iPhone

Si la batterie continue de fondre comme neige au soleil, envisagez de remplacer la batterie. Tout d’abord, vérifiez son état dans Réglages > Batterie > État de la batterie et Recharge. Si la capacité maximum est d’environ 80 %, un remplacement de batterie pourrait aider. Celui-ci est gratuit si l’appareil est sous AppleCare+. Pour les autres, il coûte jusqu’à 99 $. C’est bien moins cher que d’acheter un nouvel iPhone.