Classement des 10 films de jeux vidéo des années 2020, du pire au meilleur

Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo gagnent en popularité et marquent enfin leur empreinte sur le cinéma des années 2020, comme le prouve ce classement de la décennie. Quel film de jeu vidéo vous a le plus marqué ?

L’essor des adaptations cinématographiques de jeux vidéo

Les films de jeux vidéo ont longtemps été ignorés par Hollywood, mais la donne a changé dans les années 2020. En effet, selon Rotten Tomatoes, le premier film de jeux vidéo à obtenir un score favorable de 60% des critiques n’a vu le jour qu’en 2019. Depuis, plusieurs autres films bien reçus basés sur des jeux vidéo ont obtenu des scores encore plus élevés.

De “Super Mario Bros.” à “Sonic the Hedgehog”

Depuis le désastreux film en live-action Super Mario Bros. en 1993, plus de 50 films basés sur des jeux ont été réalisés. Parmi les adaptations les plus populaires, on peut citer Sonic the Hedgehog, Gran Turismo, et Werewolves Within qui ont tous reçu une réponse critique beaucoup plus positive.

Les adaptations notables

Des films comme Resident Evil: Welcome To Raccoon City (2021), Monster Hunter (2020) et Uncharted (2022) ont tous suscité l’attention du public et des critiques. Malgré certains écueils, ces films ont réussi à capturer l’essence des jeux sur lesquels ils sont basés, tout en offrant une expérience cinématographique unique.