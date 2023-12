Ciri dans The Witcher : pourquoi son apparence change-t-elle dans la saison 2 ?

Les explications sur la transformation de Ciri, personnage interprété par Freya Allan, entre la saison 1 et la saison 2 de la série télévisée The Witcher sur Netflix.

Tl;dr La comédienne britannique qui incarne Ciri dans The Witcher, Freya Allan, semble différente entre la saison 1 et la saison 2.

Des spéculations ont été faites sur un potentiel changement d’actrice.

En réalité, le changement d’apparence de Ciri est dû à la croissance de l’actrice entre les deux saisons.

Freya Allan a failli jouer un rôle mineur dans la première saison de The Witcher avant d’être choisie pour jouer Ciri.

Freya Allan, une actrice en pleine croissance

Les fans de la série télévisée The Witcher ont remarqué un changement notable dans l’apparence de Ciri, le personnage joué par l’actrice Freya Allan, entre la saison 1 et la saison 2. Des spéculations ont même émergé sur un possible changement d’actrice. Cependant, la réalité est tout autre : c’est la croissance de la jeune actrice qui est à l’origine de cette transformation.

Freya Allan a toujours été Ciri

Freya Allan a toujours incarné Ciri dans The Witcher. Les rumeurs de changement d’actrice sont infondées. C’est la croissance de l’actrice, qui avait 17 ans lors du tournage de la première saison et près de 20 ans au moment du tournage de la deuxième saison, qui explique cette évolution.

Des retards de production ont accentué la transformation

L’écart d’âge visible à l’écran entre les deux saisons de The Witcher a été accentué par les retards de production de la deuxième saison, dus à plusieurs fermetures liées à la COVID-19 et à une blessure de l’acteur principal, Henry Cavill. Ainsi, Freya Allan avait presque 20 ans lorsque le tournage de la deuxième saison s’est terminé.

Freya Allan, une actrice qui a failli passer à côté de Ciri

Avant d’être choisie pour jouer le rôle de Ciri, Freya Allan devait initialement jouer un rôle mineur dans la première saison de The Witcher sur Netflix. Ce n’est qu’après avoir été choisie pour jouer Marilka, la fille de l’aîné de Blaviken, que l’équipe de production a décidé de lui confier le rôle de Ciri.