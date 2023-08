The Witcher : l’histoire de la série a été simplifiée pour… les téléspectateurs

Les romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski sont largement remaniés et condensés dans la série télévisée The Witcher de Netflix.

Tomek Baginski, producteur exécutif sur The Witcher, a confirmé dans une récente entrevue que la série télévisée diffusée sur la plateforme de streaming Netflix se devait de proposer une histoire simplifiée pour séduire le public moderne et non les fans de la première heure :

Lorsqu’une série est destinée à un grand nombre de téléspectateurs, avec des expériences différentes, venant de différentes parties du monde, et qu’une grande partie d’entre eux sont américains, ces simplifications ne sont pas seulement logiques, elles sont nécessaires. C’est douloureux pour nous, et pour moi aussi, mais les nuances et les complexités les plus poussées auront une portée plus réduite, et ne toucheront pas les gens. Parfois, cela peut aller trop loin, mais nous devons prendre ces décisions et les accepter.

Tomasz Bagiński o "Wiedźminie": Nie chcę nikogo wystawiać na cios #wyborcza https://t.co/bz5V3lvYKe — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) July 29, 2023

Il a également précisé pourquoi certaines décisions créatives sont prises lors de la transposition de romans sur le petit ou le grand écran :

J’ai eu le même problème lorsque j’ai présenté Hardkor 44 (une variation jamais réalisée sur le soulèvement de Varsovie) à l’étranger il y a quelques années et que j’ai essayé d’expliquer qu’il y avait un soulèvement contre l’Allemagne, mais que les Russes étaient de l’autre côté de la rivière et que, du côté allemand, il y avait aussi des soldats hongrois ou ukrainiens. Pour les Américains, c’était totalement incompréhensible, trop compliqué, parce qu’ils ont grandi dans un contexte historique différent, où tout était arrangé. L’Amérique est toujours bonne, les autres sont les méchants. Et il n’y a pas de contestation possible.

Henry Cavill n’aurait pas supporté les changements réalisés par Netflix

Il semblerait que les téléspectateurs ne soient pas les seuls à être consternés par la déviation de la série par rapport à son matériau d’origine, puisque les spéculations concernant la décision du comédien britannique Henry Cavill de quitter la série vont bon train sur Internet. Les rumeurs suggèrent que l’acteur s’est senti frustré par les changements apportés, et qu’il souhaitait produire une adaptation fidèle – bien qu’il n’ait pas encore commenté son départ.