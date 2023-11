Chrome pour iOS permet de déplacer la barre d'adresse en bas de l'écran. En sera-t-il bientôt de même pour Android ?

La nouvelle fonctionnalité de Google Chrome pour iOS ne vient pas transformer fondamentalement le navigateur, mais celle-ci pourrait être fort utile pour celles et ceux qui ont du mal à atteindre la barre d’adresse sans changer la prise en main de leur iPhone. Cela devrait être appréciable au quotidien, et vos doigts vous diront merci. En effet, la firme de Mountain View vient de déployer une option pour déplacer la barre d’adresse vers le bas de l’écran. Et bien évidemment, il est possible de la remettre en place en haut de l’écran si cela ne vous convient pas.

Chrome pour iOS permet de déplacer la barre d’adresse en bas de l’écran

Steve Moser, de MacRumors, avait découvert la fonctionnalité dans la version TestFlight de Chrome pour iOS en août dernier, mais désormais, celle-ci arrive dans la version publique du navigateur pour la plateforme mobile de la firme de Cupertino.

L’idée est de faciliter l’accès à la barre d’adresse avec vos pouces, comme vous pouvez actuellement le faire avec Safari et Opera sur mobile, deux navigateurs mobiles qui permettent déjà de relocaliser cet élément sur l’écran. Pour changer cette disposition dans l’interface, il suffit de rester appuyé sur la barre d’adresse et de choisir ensuite “Déplacer la barre d’adresse vers le bas” dans les options qui apparaissent à l’écran. Vous pouvez procéder exactement de même pour le replacer en haut de l’écran, mais sachez que cette fonctionnalité est aussi accessible directement depuis le menu des Paramètres.

En sera-t-il bientôt de même pour Android ?

Nos confrères de Engadget ont contacté Google pour savoir si cette option arrivera sur les appareils Android et si oui, quand. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si la firme de Mountain View fournit une réponse. Le géant américain avait déjà testé une interface de Google Chrome avec la barre d’adresse en bas de l’écran en 2019, mais cette fonction n’avait jamais vu le jour.