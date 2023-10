Comment être alerté lorsque certaines de vos informations personnelles apparaissent dans Google Search

Google a fait de gros progrès concernant la gestion des informations personnelles des utilisateurs. Il est notamment possible d'être alerté lorsque des données personnelles apparaissent dans les résultats de recherche.

Vous êtes-vous déjà cherché(e) sur Google ? Avez-vous déjà été surpris des résultats remontés ? Et peut-être même que ces résultats contiennent des données un peu trop personnelles, comme une adresse ou un numéro de téléphone. Personne n’aime avoir ses informations de contact personnelles en ligne sans en être parfaitement conscient. Heureusement, Google peut vous aider sur ce sujet.

En août, le géant annonçait une nouvelle fonction Google Search permettant d’alerter les utilisateurs lorsque des informations personnelles apparaissent dans les résultats d’une recherche Google. “Résultats Vous Concernant” offre non seulement aux internautes la possibilité de savoir quand et où leurs données se sont retrouvées dans le moteur de recherche et propose aussi une option pour supprimer la page des résultats de Google.

Résultats Vous Concernant est particulièrement utile pour celles et ceux qui sont, ou ont été, à risque. Couplée avec les autres paramètres de confidentialité proposés par le géant américain et les fonctionnalités à venir en ce sens, cette fonction donne aux utilisateurs davantage de contrôle sur leur empreinte numérique, ou tout du moins sur l’empreinte d’eux que Google capture.

À noter, Résultats Vous Concernant n’est malheureusement pas encore disponible pour les utilisateurs résidant en France. Nul doute que cela le sera très bientôt.

Seuls les particuliers avec un compte Google peuvent activer cette alerte. Assurez-vous donc d’avoir un compte et d’être connecté sur ce dernier.

Rendez-vous sur la page d’activité Résultats Vous Concernant. Cliquez sur “Démarrer” et suivez les indications à l’écran. Google vous demander d’ajouter les informations de contact qui déclencheront une alerte. Les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs noms, adresses, numéros de téléphone et emails. Confirmez les informations et sélectionnez comment vous souhaitez être notifié(e). Google peut envoyer les résultats à l’adresse email associée à votre compte Google ou des notifications push sur les appareils liés à votre compte Google. Google scannera automatiquement les résultats de recherche et vous alertera s’il trouve quoi que ce soit vous concernant. L’entreprise précise que le premier scan peut prendre plusieurs heures. Revenez sur la page Résultats Vous Concernant n’importe quand pour éditer vos informations de contact.

Si Google ne peut évidemment pas supprimer vos informations ou images personnelles sur des sites ne lui appartenant pas, le géant peut aider les utilisateurs en retirant ces informations des pages de Google Search.

Il y a deux méthodes pour demander à Google de supprimer des telles données.

Sur Résultats Vous Concernant

Allez sur la page Résultats Vous Concernant. Sélectionnez “Résultats à analyser”. Cochez la coche bleue à côté des résultats à faire supprimer. Soumettez votre demande.

Google va analyser chacune de vos demandes selon ses règles de suppression. Le statut d’une demande peut être consulté sur cette même page Résultats Vous Concernant, tout comme l’option pour annuler une demande de retrait.

Via le formulaire dédié dans le Centre d’Aide de Google

Allez sur le formulaire dédié. Remplissez les informations demandées, dont le type de contenu. Google peut vous demander des captures d’écran, des URL et les termes spécifiques de la recherche utilisée pour obtenir lesdits résultats. Lorsque vous avez termién, soumettez la demande.

Pour davantage d’informations concernant la gestion de la confidentialité et des informations personnelles par Google, rendez-vous sur la page du Centre de Sécurité de Google.