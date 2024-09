Choc dans le monde du jeu vidéo : démission massive chez Annapurna Interactive

Annapurna Interactive est secoué par le départ soudain de son équipe de développement, entraînant une incertitude considérable pour son avenir.

Dans un contexte déjà marqué par des licenciements et des fermetures qui sévissent depuis 2023, l’industrie vidéoludique vient de subir un nouveau coup dur. Annapurna Interactive, l’éditeur de jeux vidéo reconnu pour des titres à succès comme Outer Wilds et Stray, est au cœur d’une crise majeure.

SCOOP: The entire staff of Annapurna Interactive has resigned, leaving dev partners scrambling to figure out what's next.

The video game publisher had been negotiating with Annapurna owner Megan Ellison (Larry's daughter) to spin out. Deal fell through. https://t.co/aDUxW2oK8g

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 12, 2024