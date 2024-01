Les avocats de Take-Two estiment que le nouveau logo R de Remedy ressemble trop à celui de Rockstar

L'an dernier, l'éditeur a engagé un litige auprès du Bureau britannique de la propriété intellectuelle.

Tl;dr Take-Two Interactive s’oppose à la nouvelle identité visuelle de Remedy Entertainment.

L’opposition porte sur le logo de Remedy, jugé trop proche de celui de Rockstar Games.

Remedy a décrit son nouveau logo comme représentatif de son évolution.

Take-Two a une histoire de poursuites judiciaires pour des questions de propriété intellectuelle.

Opposition à un logo entre deux grands éditeurs de jeux vidéo

Take-Two Interactive, parent de Rockstar Games, a déposé une opposition contre Remedy Entertainment en raison de leur nouveau logo. Selon Take-Two, ce logo porterait atteinte à l’image de Rockstar Games, malgré le fait que leur similitude soit réduite à la simple lettre “R”, qui symbolise un éditeur de jeux vidéo. Une objection déposée au Royaume-Uni, où le contexte légal stipule qu’une telle allégation indique une “probabilité de confusion pour le public”.

La réaction de Remedy et la perception du public

Remedy avait dévoilé son nouveau logo l’année dernière, le qualifiant de “identité visuelle rafraîchie”. L’éditeur a justifié ce changement pour mieux refléter ses productions actuelles telles que Control et Alan Wake, s’éloignant de l’image d’un jeu vieux de 23 ans. Le retour du public sur la nouvelle identité semble positif, comme en témoigne un article du blog de design Creative Bloq : “Les joueurs ne peuvent plus se passer” du nouveau logo.

Une éventuelle collaboration en jeu

Ironiquement, les deux studios travaillent actuellement sur une remasterisation du jeu dont la nouvelle identité visuelle de Remedy cherche à se démarquer. En effet, Remedy a annoncé en avril 2022 qu’ils collaboreraient avec Rockstar pour proposer des versions remasterisées des deux premiers jeux Max Payne.

Une tendance litigieuse de Take-Two

Il est à noter que Take-Two a déjà fait preuve d’un certain zèle dans la défense de ses droits de propriété intellectuelle. En 2021, la société a déposé une plainte contre Hazelight Studios pour son jeu It Takes Two. Take-Two s’en est également pris à une marque de vêtements, une entreprise de lancer de haches en Floride et un livre de musique qui ont tous eu le malheur de porter le nom “Rockstar”.