Take-Two Interactive envisage d’autres adaptations de ses licences au cinéma ou à la télévision

Si les films Borderlands et BioShock sont actuellement en préparation, l'éditeur américain Take-Two Interactive se méfie des dommages qu'un échec pourrait causer à ses marques et adopte une approche sélective et prudente pour de futures adaptations.

Ancien président et directeur de l’exploitation chez 20th Century Fox, et également ancien vice-président de la télévision au niveau international au sein de Columbia Pictures, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, souhaite trouver des moyens d’étendre les licences Grand Theft Auto et Red Dead Redemption au-delà des jeux vidéo, mais pas à n’importe quel prix même si les joueurs continuent de se mobiliser sur les réseaux :

Si nous étions prêts à utiliser la trésorerie de la société pour réaliser un film ou une série télévisée, nous en tirerions profit en cas de grand succès. Mais nous ne sommes pas prêts à utiliser ces ressources de cette manière, car le rapport risque/récompense n’est pas attrayant pour nous. Ce sont des activités très difficiles. J’y ai participé avec succès, mais elles sont exigeantes et ne correspondent pas à ce que nous faisons. Nous privilégions nettement notre propre stratégie de risque/récompense. Cela signifie que la seule façon pour nous d’être présents dans ce secteur est de conclure un accord de licence avec une tierce partie.

Une approche sélective et prudente chez Take-Two Interactive pour adapter des licences au cinéma ou à la télévision

Pour Strauss Zelnick, Take-Two Interactive ne doit pas prendre le risque de produire ses propres adaptations, mais trouver les bons partenaires comme Lionsgate et Netflix pour Borderlands et BioShock pour minimiser les risques, tout en étant ambitieux :

Mattel a déclaré que les bénéfices estimés pour la concession des droits de Barbie en vue de la réalisation d’un film s’élèveraient à environ 125 millions de dollars. Or, Barbie est un succès massif, extraordinaire, et il ne faut donc pas prendre pour acquis un succès massif et regarder les chiffres de cette manière. Même dans un scénario de très bonnes nouvelles, les droits de licence ne représenteraient qu’une fraction de ces droits pour beaucoup de nos propriétés, pas assez pour être significatifs ici. Et nous devons aussi mettre cela en balance avec le risque d’échec. Et les taux de réussite dans l’industrie cinématographique sont beaucoup plus faibles que dans l’industrie du divertissement interactif. Nos taux de réussite pour les propriétés des consoles sont de l’ordre de 80 à 90 %. Le taux de réussite d’un studio de cinéma bien géré est d’environ 30%, ce qui signifie qu’il y a 70% de chances que le film dont nous détenons la licence échoue. Ainsi, en cas de succès, le bénéfice pour notre résultat net n’est pas négligeable, il n’est pas nul, mais il n’est pas vraiment important pour ce que nous faisons ici. En cas d’échec, nous courons le risque de compromettre la propriété intellectuelle sous-jacente, la barre est donc haute.

Il rajoute également :

Nous avons d’autres projets en cours de discussion, mais rien n’est prêt à être annoncé.