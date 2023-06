Electronic Arts : EA Games est renommé en EA Entertainment

L'éditeur américain Electronic Arts annonce une restructuration avec EA Entertainment et EA Sports, deux filiales autonomes.

EA Entertainment, qui englobe les nombreuses propriétés intellectuelles d’Electronic Arts, y compris certaines des franchises les plus appréciées au monde, ainsi que les propriétés intellectuelles sous licence grâce à des collaborations avec Koei Tecmo ou Hazelight Studios, est dirigé par Laura Miele. En plus de superviser les studios, elle sera également en charge des services centraux de technologie et de développement. Au sein d’EA Entertainment, anciennement EA Games, Vince Zampella conserve la gestion des marques Apex Legends, Stars Wars et Battlefield, tandis que Samantha Ryan reste concentrée sur les franchises “lifestyle”, dont celles de Maxis, et les expériences solo à succès. A noter que Jeff Karp poursuit la conduite de la stratégie mobile.

EA is saying goodbye to a couple C-suite execs and hello to a new org chart that splits the company between EA Sports and EA Entertainmenthttps://t.co/PC47ifBgXl — GamesIndustry (@GIBiz) June 21, 2023

Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, a déclaré :

La créativité et l’innovation ont toujours été à la base de tout ce que nous faisons. Nous devons donc donner plus de pouvoir à nos équipes créatives afin de pouvoir réaliser notre vision stratégique. Pour ce faire, nous inaugurons une nouvelle étape de notre stratégie en regroupant nos studios en deux organisations qui me sont rattachées, à savoir EA Entertainment et EA Sports. Cette évolution de notre société continue de donner aux dirigeants de nos studios plus de pouvoir créatif et de responsabilité financière pour prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes en matière de développement et de stratégie marketing. Ces mesures permettront d’accélérer nos activités, de stimuler la croissance et de créer de la valeur à long terme pour notre personnel, nos joueurs et nos communautés.

EA Sports s’émancipe d’Electronic Arts

Chez EA Sports, qui possède certaines des propriétés intellectuelles les plus précieuses dans le domaine du sport, Cam Weber reste président et accélérera les plans de croissance ambitieux des équipes, notamment en faisant d’EA Sports FC et de nos franchises de football américain des écosystèmes multiplateformes connectés. Par ailleurs, David Tinson, nommé récemment vice-président exécutif et directeur des expériences, dirigera l’équipe EA Experiences afin de développer et d’étendre les services et les capacités dans les domaines de la commercialisation, du marketing, du WWCE, de l’EAX et du jeu positif, dans le but d’inspirer, d’impliquer et de connecter les fans, dans et autour de nos jeux.

Enfin, Chris Bruzzo prendra sa retraite à la fin du mois. Au cours des neuf dernières années, il a dirigé de nombreuses campagnes mondiales innovantes pour les plus grandes franchises d’EA. En outre, Chris Suh a pris la décision personnelle de quitter l’entreprise pour saisir une autre opportunité, Stuart Canfield a été nommé vice-président exécutif et directeur financier d’EA et Mihir Vaidya, directeur de la stratégie, rendra désormais compte directement à Andrew Wilson, de même que Mala Singh, directrice des ressources humaines, et Jake Schatz, directeur des affaires juridiques.