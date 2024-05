Sony retire une “interview” bidon avec Neil Druckmann, patron de Naughty Dog

Nul ne sait si quelqu'un a dit un jour : "L'IA nous permettra de créer des dialogues et des personnages nuancés, élargissant ainsi les possibilités créatives". Qu'en pensez-vous ?

Le monde du jeu vidéo est resté perplexe la semaine dernière lorsque Sony a publié une interview contenant des propos attribués à Neil Druckmann, à la tête du studio Naughty Dog. Cette publication présentait la vision à long terme de Sony en matière d’animation, d’écriture, de technologie, d’intelligence artificielle et de futurs projets. Pourtant, il semble qu’un malentendu significatif est à l’origine de cette controverse.

In editing my rambling answers in my recent interview with SONY, some of my words, context, and intent were unfortunately lost. Well, here's the full long rambling answer for the final question about our future game… pic.twitter.com/tVuxX3LYJF

Quelques jours après la publication par Sony, Druckmann est intervenu en disant : “ce n’est pas exactement ce que j’ai dit”. Il a même fait part du transcript original de l’interview, prouvant que les propos cités par Sony n’étaient pas les siens. Une grande majorité des propos attribués à Druckmann s’est avérée ne pas avoir été prononcée par lui. Cette déformation de ses dires a provoqué un tollé chez les gamers.

If you're curious (about what he said; and how I spend a Friday night when my wife and kids are away), here's a comparison of the original answer and the edited one.

No surprise, this was cut: "Not because games need to be movies, or they need to be TV shows" pic.twitter.com/FkxNkqQPY2

