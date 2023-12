Naughty Dog abandonne le développement de The Last of Us Online

Le développeur a décidé de se concentrer sur des jeux narratifs en solo.

Tl;dr Naughty Dog interrompt le développement de “The Last of Us Online”.

Le studio souhaite éviter de devenir exclusif aux jeux en ligne.

Les fans déçus, peu d’informations étaient partagées.

Plusieurs nouveaux jeux solo en préparation par Naughty Dog.

Un virage stratégique pour Naughty Dog

Durement décevante pour les passionnés, l’annonce a été faite : le tant attendu “The Last of Us Online” ne verra jamais le jour. Naughty Dog, le talentueux studio de développement derrière ce projet, a décidé de concentrer ses ressources sur d’autres horizons. Une manœuvre risquée qui a nécessité “une décision incroyablement difficile” de l’équipe.

Un arrêt nécessaire pour le bien du studio

Ne souhaitant pas se spécialiser dans la fourniture de jeux en ligne, Naughty Dog a opéré un choix clair. L’investissement demandé par le lancement et le soutien post-lancement de tels jeux aurait limité sa capacité à produire des jeux à scénario solo de qualité, à l’instar du titre original “The Last of Us”.

Des fans laissés dans l’attente

Malgré le partage de quelques illustrations de concepts en 2022, le studio est resté évasif sur l’avancement du projet. Après l’événement PlayStation Showcase de mai, il a été admis que les fans entendraient parler du jeu, mais plus tard que prévu. Les développeurs assignés au projet ont été réorientés vers d’autres équipes, faisant douter de la viabilité du jeu en ligne.

Nouveaux projets en cours

Cependant, tout n’est pas sombre. Naughty Dog a rassuré ses inconditionnels : plus d’un “nouveau jeu solo ambitieux” est en cours de développement et leurs détails seront partagés en temps voulu.