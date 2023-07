Naughty Dog : Evan Wells annonce son départ à la retraite

Evan Wells, coprésident de Naughty Dog, quittera le studio américain de Sony Interactive Entertainment à la fin de l'année.

Après 25 ans passés au sein de Naughty Dog, Evan Wells ferme le chapitre de sa vie dans l’industrie du jeu vidéo :

Cette décision s’accompagne d’émotions fortes et contradictoires, mais je me suis rendu compte que j’étais satisfait de mon temps passé au studio et de tout ce que nous avons accompli ensemble au cours du dernier quart de siècle. Je ne saurais être plus confiant dans la capacité de Neil Druckmann à continuer à diriger le studio. Le moment est venu pour moi de lui donner l’occasion, ainsi qu’aux autres membres de l’équipe dirigeante du studio, de diriger le studio vers un avenir prospère (…) Travailler ici a été une véritable source d’inspiration et je n’ai que de la gratitude pour tout ce que j’ai pu apprendre et ce à quoi j’ai participé. De plus, collaborer avec les équipes passionnées et motivées de Sony Interactive Entertainment et des PlayStation Studios a été un plaisir. Je n’ai jamais considéré comme acquise la chance que j’ai eue d’être entouré d’une créativité et d’un talent aussi impressionnants, et je suis reconnaissant à tous, anciens et actuels, de m’avoir tant appris.

After 25 incredible years, Naughty Dog Co-President Evan Wells announces he will be retiring later this year. We're so grateful for his talents, guidance, and leadership in helping to shape our studio.

Read more from Evan here: https://t.co/K2kev1KkQi pic.twitter.com/7GrK5XClWp

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2023