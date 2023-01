Naughty Dog tire un trait sur Uncharted et réfléchit sur l’avenir de The Last of Us

En mettant au placard une licence comme Uncharted, Naughty Dog va pouvoir se concenter sur la création d'un projet inédit pour la PS5.

Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog, a officiellement annoncé dans une entrevue accordée à BuzzFeed qu’un nouveau Uncharted n’est pas dans les plans du studio américain :

Pour nous, Uncharted a connu un succès fou – A Thief’s End (le quatrième épisode de la licence) a d’ailleurs été l’un de nos jeux les plus vendus – et nous avons pu apporter une dernière touche à cette histoire pour pouvoir dire que nous avons terminé. On peut désormais passer à autre chose.

Il a également fait savoir que The Last of Us 3 pourrait ne jamais voir le jour :

Avec The Last of Us, c’est à nous de décider si nous voulons continuer ou non. Notre processus est le même que pour The Last of Us 2, c’est-à-dire que si nous parvenons à créer une histoire convaincante avec un message universel et une déclaration sur l’amour – comme l’ont fait le premier et le deuxième opus – alors nous raconterons cette histoire. Si nous n’arrivons pas à trouver quelque chose, nous avons une fin très forte avec The Last of Us 2 et cela sera l’unique conclusion.

Uncharted, la licence phare de Naughty Dog et Sony

Naughty Dog a développé Uncharted : Drake’s Fortune (2007), Uncharted : Among Thieves (2009), Uncharted : Drake’s Deception (2011), Uncharted 4 : A Thief’s End (2016), l’extension standalone Uncharted : The Lost Legacy (2017) et la version PS5 d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection, qui est sortie en 2021 et comprenait des remasters d’Uncharted 4 et de The Lost Legacy. D’autres studios appartenant à Sony ont déjà développé des spin-offs ou des remasters d’Uncharted, notamment Bend Studio (Uncharted : Golden Abyss) et Bluepoint Games (Uncharted : The Nathan Drake Collection).

Des rumeurs et des offres d’emploi sous-entendent qu’une nouvelle équipe de développement interne de Sony co-développerait avec Naughty Dog un jeu basé sur une franchise bien-aimée qui pourrait être… Uncharted. Un nouveau spin-off en préparation ?