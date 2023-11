Changpeng Zhao : Départ choc de Binance et aveux face à la justice américaine

Après s'être accordé avec le ministère de la Justice sur un règlement de 4,3 milliards de dollars, la plateforme d'échange de cryptomonnaies poursuivra ses opérations. Quelle sera la prochaine étape pour l'entreprise ?

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, s’apprête à plaider coupable aux accusations de blanchiment d’argent portées contre lui. Suite à une enquête de plusieurs années menées par le gouvernement américain, Zhao et la plateforme d’échanges de crypto-monnaies qu’il a fondée ont conclu un accord qui prévoit, entre autres, le paiement d’une amende s’élevant à 1,8 milliard de dollars.

Selon cet accord, la société devra se délester de 2,5 milliards de dollars tandis que Zhao devra personnellement verser 50 millions de dollars. Il sera par ailleurs interdit à Zhao d’avoir le moindre rapport avec Binance pendant trois ans. “J’ai pris la décision difficile de me retirer du poste de PDG de Binance,” a affirmé Zhao. C’est Richard Teng, ancien responsable mondial des marchés régionaux de Binance, qui prendra sa place à la tête de la société.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023