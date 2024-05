Deux frères arrêtés pour le vol de 25 millions de dollars en crypto-monnaie en 12 secondes par le DoJ américain

Le département américain de la justice a arrêté deux frères pour avoir dérobé 25 millions de dollars en cryptomonnaie. S'agit-il d'un tournant décisif dans la lutte contre la cybercriminalité ?

Tl;dr Arrestation de Anton et James Pepaire-Bueno pour vol de cryptomonnaie.

Utilisation présumée de l’exploit du MEV pour dérober des fonds.

Impact sur des millions d’utilisateurs d’Ethereum dans le monde.

La société Forensic Risk Alliance surveillera Binance pendant 3 ans.

Anton et James Pepaire-Bueno : Des génies de l’informatique devenus cybercriminels

Ils étaient autrefois glorifiés pour leur connaissance approfondie de l’informatique et des mathématiques. Aujourd’hui, Anton et James Pepaire-Bueno, deux frères diplômés d’une des universités les plus prestigieuses du monde, font face à la justice pour un motif choquant : le vol de millions en cryptomonnaie sur l’Ethereum blockchain.

Un vol réussi en seulement 12 secondes

Selon le Ministère de la Justice, les frères sont accusés d’avoir utilisé la faille du “Maximal Extractable Value” (MEV) pour dérober des fonds appartenant à des utilisateurs. Ce vol imagé aurait été commis en seulement 12 secondes, modifiant les mouvements de monnaie électronique et causant finalement le vol des actifs.

“Une manipulation unique en son genre”

Thomas Fattorusso, agent spécial de l’IRS-CI, a déclaré que les Pepaire-Bueno ont réussi à commettre “une manipulation de la blockchain Ethereum, unique en son genre, par tromperie”. Ils ont eu accès à des transactions en attente et ont influé sur le cours de l’Ethereum. Fattorusso a ajouté : “Peu importe la complexité de l’affaire, nous continuons à mener la charge dans les enquêtes sur les crimes financiers.”

Contrôle de Binance par Forensic Risk Alliance

Par ailleurs, le Ministère de la Justice a sélectionné la société de conseil Forensic Risk Alliance (FRA) pour surveiller les activités de la plateforme d’échange de cryptomonnaies, Binance, pendant trois ans. La FRA aura accès à l’ensemble des documents internes, des locaux et des employés de Binance afin de fournir au Ministère de la Justice des informations sur l’état de l’entreprise.

En résumé, cet événement montre à quel point la cryptomonnaie, malgré son potentiel énorme, demeure vulnérable face aux attaques de cybercriminels compétents. Une protection renforcée et une réglementation plus stricte sont devenues plus importantes que jamais.