Un gourou canadien de la crypto de 25 ans accusé d’escroquerie pyramidale à hauteur de 30 millions de dollars

Le soi-disant "roi du crypto" du Canada a été inculpé pour une fraude de 30 millions de dollars. Comment a-t-il réussi à orchestrer une telle arnaque ?

Tl;dr Deux Canadiens, Aiden Pleterski et Colin Murphy, ont été inculpés pour escroquerie de 40 millions CAD

Pleterski, auto-proclamé “roi de la crypto”, est inculpé pour fraude et blanchiment d’argent

Le duo aurait promis d’investir les fonds dans les marchés de crypto-monnaies et de devises étrangères

Les accusations interviennent au moment où le Canada prévoit de renforcer sa régulation du secteur de la crypto-monnaie.

Un roi de la crypto aux pieds d’argile

Deux compatriotes canadiens ont été inculpés pour une opération frauduleuse qui a ébranlé la confiance des investisseurs en cryptomonnaies. Selon la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, Aiden Pleterski, 25 ans, et Colin Murphy, 27 ans, ont réussi à tromper leurs compatriotes pour la somme astronomique de 40 millions CAD (approximativement 30 millions USD).

Un stratagème audacieux

Se présentant lui-même comme “le roi de la crypto”, Pleterski a été inculpé pour fraude et blanchiment d’argent pour son rôle dans une présumée pyramide de Ponzi. Son acolyte, Murphy, a été inculpé pour fraude. Selon des documents judiciaires et des rapports de médias locaux, pendant l’année 2021-2022, le duo a réussi à soustraire près de 40 millions de dollars à 160 investisseurs. Ils se cachaient sous le nom d’AP Private Equity Limited et promettaient d’investir les fonds amassés dans les cryptomonnaies et les marchés de devises étrangères.

Un mode de vie extravagant

La présumée escroquerie a permis à Pleterski de mener une vie extravagante. Il dépensait sans compter, achetant dix voitures de luxe, voyageant à l’international, et louant une superbe villa en bord de lac d’une valeur de 8,4 millions de dollars pour 45 000 dollars par mois. Affichant ostensiblement son train de vie luxueux sur les réseaux sociaux, Pleterski prétendait même avoir dépensé “150 000 dollars en Lego“ pour construire une maquette du Titanic.

Une enquête toujours en cours

Actuellement en liberté sous caution, Pleterski a été contraint de remettre son passeport et interdit d’acheter ou de négocier des cryptomonnaies. L’enquête de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario se poursuit, tandis que le Canada prévoit de durcir sa législation en matière de cryptomonnaie pour contrer l’évasion fiscale.