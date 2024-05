La police du Sichuan fait tomber une organisation financière clandestine de 2 milliards de dollars en USDT

Les autorités policières chinoises de Sichuan ont, semble-t-il, intensifié leur répression contre les réseaux bancaires clandestins, mettant particulièrement l'accent sur les transactions en USDT totalisant des milliards de dollars américains. Que signifie ce renforcement pour l'économie chinoise ?

Tl;dr Découverte d’un réseau de banques souterraines en Chine

Utilisation du stablecoin Tether pour contourner les régulations

Fermeture de deux centres de banque clandestins et plus de 190 arrestations

Observation de l’augmentation des cas de changes illégaux impliquant des stablecoins

Un réseau clandestin de banques découvert en Chine

L’omniprésence de la finance numérique en Chine a récemment pris une tournure sinistre. Les autorités de la province du Sichuan ont dévoilé un vaste réseau de banques clandestines, dont les opérations impliquaient l’utilisation du stablecoin Tether (USDT). Ces pratiques illicites visaient à échapper à la surveillance nationale en matière de changes et à faciliter des transactions de devises étrangères illégales, notamment près de 2 milliards de dollars en USDT.

Le rôle du Tether dans l’évasion de contrôles

Selon plusieurs rapports, les suspects se seraient servis de ce stablecoin pour contourner les régulations nationales en matière de changes et offrir des canaux de règlement illicites. “Cette stratégie s’est répandue dans 26 provinces de la Chine, entraînant ainsi plus de 190 arrestations à l’échelle nationale“, soulignent les autorités. On dénombre parmi les unités démantelées deux centres de banque clandestine à Fujian et Hunan.

Le revers de la médaille numérique

Fait intéressant, bien que la province du Sichuan jouait auparavant un rôle clé dans l’industrie de la crypto-monnaie en raison de son électricité bon marché produite par l’hydroélectricité, le paysage a rapidement changé à la suite de la prohibition par Pékin de toutes les opérations de minage et de transactions de cryptomonnaies.

En fin d’année 2023, la Cour Suprême des Peuples et l’Administration d’État des Changes soulignaient les cas criminels impliquant les stablecoins, évoquant que ces monnaies numériques adossées à des devises traditionnelles devenaient un intermédiaire populaire pour le trading illégal du yuan avec d’autres devises.

Ces révélations mettent en lumière le combat ardu des gouvernements envers la régulation de ces nouvelles formes de devises, illustrant à quel point le monde financier peut être un véritable champ de mines numérique.