La Chine suspectée après le piratage du ministère britannique de la Défense

Les noms, coordonnées bancaires et adresses de personnel militaire, actif et ancien, ont été divulguées.

Tl;dr Le système de paie du ministère de la Défense britannique a été piraté.

Les informations personnelles des militaires actifs et vétérans sont révélées.

Les individus touchés sont informés, un plan d’action est prévu.

Le gouvernement britannique accuse la Chine, qui dément toute implication.

Le piratage du ministère de la Défense britannique : la Chine accusée

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a été victime d’un piratage, mettant au jour des informations personnelles sensibles de son personnel militaire, aussi bien en service qu’à la retraite. Ce piratage est désormais enveloppé dans une affaire d’intrigue internationale, le gouvernement britannique accusant la Chine d’être derrière cette cyberattaque.

Conséquences du piratage

De pleins noms et détails bancaires composent l’essentiel des renseignements divulgués. Cependant, dans certains cas plus rares, des adresses personnelles ont également été exposées. Les individus affectés par cette fuite de données sont actuellement en cours de notification. Grant Shapps, Secrétaire de la défense, devrait fournir aux députés une mise à jour plus détaillée aujourd’hui. Il exposera notamment le plan d’action en vue de protéger les victimes potentielles de cette atteinte à la confidentialité. Il est à noter que tous les salaires devraient être payés normalement ce mois-ci.

Réponse de la Chine

Selon une déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois, la Chine “combat fermement toutes formes d’attaques cybernétiques“. Le pays “rejette l’utilisation de ce problème à des fins politiques pour diffamer d’autres pays“. Malgré cela, le Royaume-Uni et la Chine ont déjà eu des différends sur des sujets de sécurité. En mars dernier, l’accusation portée par le vice-premier ministre britannique Oliver Dowden affirmait que la Chine était derrière un piratage de la Commission électorale en août 2021. De même, le Royaume-Uni avait interdit TikTok — une application détenue par la société technologique chinoise ByteDance — sur tous les appareils gouvernementaux en mars 2023.

Cette nouvelle affaire ravive donc les tensions entre ces deux entités, accentuant les préoccupations relatives à la cybersécurité à l’échelle internationale.