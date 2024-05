La nouvelle mise à jour du gestionnaire de mots de passe de Proton veille sur le dark web à votre place

Il recherchera les adresses e-mail qui ont fuité.

Proton Pass : une mise à jour majeure pour la sécurité des mots de passe

Avec une réputation bien établie dans le domaine des logiciels VPN, la société Proton surprend agréablement avec une mise à jour significative de son gestionnaire de mots de passe chiffré. Dévoilé récemment, “Proton Pass” s’enrichit d’un tout nouveau dispositif de surveillance des mots de passe, nommé “Pass Monitor”, conçu pour alerter les utilisateurs sur les vulnérabilités de leur compte et les éventuelles infractions de données.

Sécurité améliorée avec le Pass Monitor

“Pass Monitor” opère de façon automatisée et guide les utilisateurs vers des solutions appropriées en cas de fuite de données d’un service tiers, une situation malheureusement fréquente. Doté d’un scanner pour le dark web, Pass Monitor attire l’attention des utilisateurs lorsque leurs adresses Proton, emails alias et jusqu’à dix emails personnalisés ont été compromis et utilisés à des fins malveillantes, proposant ainsi une intervention rapide.

Proton Sentinel : une protection supplémentaire

Outre ces fonctionnalités, Proton Sentinel, une autre caractéristique de la société, se joint à Pass Monitor. Proton Sentinel, combinant IA et analyse humaine, vise à détecter et bloquer les tentatives de prise de compte. Le contrôle du niveau de sécurité des mots de passe et les vérifications du système d’authentification à deux facteurs sont accessibles à tout utilisateur, même non payant. Néanmoins, la surveillance du dark web et Proton Sentinel demeurent exclusives aux membres payants.

Accessibilité et disponibilité

Pour en bénéficier, l’adhésion “Pass Plus” est actuellement en vente pour 2$ par mois. Ces nouveaux outils, compatibles sur Windows, Android et iOS, seront déployés pour les utilisateurs actuels dans les prochains jours. Avec seulement un an d’existence, Proton Pass se démarque déjà dans le jeu de la sécurité des mots de passe.