Apple sous pression en Inde suite à des alertes de cyberattaques d’État

Selon le Washington Post, le gouvernement indien est profondément irrité par Apple qui a averti ses critiques notoires. Quelles pourraient être les conséquences de cette tension entre Apple et l'Inde ?

Tl;dr Les autorités indiennes enquêtent sur la sécurité des appareils Apple.

Les journalistes et politiciens critiques du gouvernement Modi ont dit être piratés.

Le logiciel espion Pegasus a été trouvé sur l’appareil d’un journaliste.

Le gouvernement indien n’a jamais confirmé ni démenti l’utilisation de Pegasus.

Des interrogations autour de la sécurité des appareils Apple en Inde

Selon The Washington Post, les autorités indiennes, alliées au premier ministre Narendra Modi, ont mis en doute la précision des algorithmes de menaces internes d’Apple et ont commencé à enquêter sur la sécurité de ses appareils. Une préoccupation qui a suivi l’avertissement d’Apple aux journalistes et politiciens de l’opposition : leurs appareils pourraient avoir été infiltrés par des pirates soutenus par l’État en octobre dernier.

Des pressions pour atténuer l’impact politique des avertissements d’Apple

Des sources se veulent plus précises sur l’objectif de cette intrusion. Selon elles, les représentants d’Apple en Inde auraient été sollicités pour trouver une façon de réduire l’impact politique de ses alertes de piratage. Un expert en sécurité Apple a même été consulté pour fournir des explications alternatives aux avertissements, sans impliquer le gouvernement comme possible coupable.

Les critiques du gouvernement Modi visés ?

La majorité des individus recevant ces avertissements d’Apple étaient justement des critiques du gouvernement Modi. Le téléphone du journaliste Anand Mangnale, enquêtant sur l’allié de longue date de Modi, Gautam Adani, a été examiné par Amnesty International. Il a été confirmé que le logiciel espion Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group, avait été installé sur son appareil Apple.

Le parti au pouvoir en Inde n’a jamais confirmé ni démenti l’utilisation de Pegasus pour espionner les journalistes et les opposants politiques. Cependant, cette n’est pas la première fois que les critiques du gouvernement sont ciblés par ce logiciel espion. En 2021, une enquête a montré que le logiciel Pegasus avait été trouvé sur les téléphones de personnes ayant des antécédents d’opposition et de critique envers le gouvernement Modi.