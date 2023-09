Mettez à jour votre iPhone maintenant pour corriger une faille Pegasus critique. Une faille zero-click, zero-day, qui plus est.

Apple a publié une mise à jour de sécurité critique pour iOS 16 pour les iPhone et iPad. Celle-ci corrige un bug particulièrement malveillant qui pourait permettre à un hacker de prendre le contrôle de votre appareil sans la moindre action de votre part. Une fois “zero-click zero-day” qui offre à l’attaquant la possibilité d’installer le spyware Pegasus de NSO Group, ce qui peut lui permettre de lire les mesasges, les appels, de voler et transmettre des images, accéder à la localisation et bien plus encore.

Cette faille, répondant à la référence Blastpass, a été découverte par Citizen Lab, qui l’a immédiatement transmise à Apple. Elle aurait été utilisée pour installer Pegasus sur l’iPhone d’un employé d’une organisation basée à Washington DC. Elle est capable de compromettre des appareils fonctionnant sous iOS 16.6 “sans la moindre interaction de la victime”, précise le groupe.

Apple a publié iOS 16.6.1 pour corriger cette vulnérabilité, déclarant simplement qu’une “pièce jointe malveillante pourrait déclencher l’exécution de code”. De plus, Citizen Lab a même conseillé que “tous les utilisateurs à risque devraient envisager d’activer le Mode Isolement, celui-ci bloquant normalement l’attaque.” L’attaque semble utiliser PassKit, un SDK permettant aux développeurs d’intégrer Apple Pay dans leurs apps, d’où le nom de Blastpass, avec les images malveillantes envoyées par iMessage.

Le Mode Isolement est une fonctionnalité récente d’iOS conçue pour restreindre sévèrement les fonctions des appareils Android. Elle vise “un très petit nombre d’utilisateurs qui font face à des menaces graves et ciblées envers leur sécurité numérique”, expliquait Apple. La firme de Cupertino a fait face à de nombreuses menaces ces derniers temps, avec une faille en février qui “pourrait avoir été activement exploitée”.

Cette faille replace aussi Pegasus sur le devant de la scène, après un bannissement de l’administration Biden il y a quelques mois. Développé par la société israélienne NSO Group, elle avait fait scandale après que l’on a appris que le logiciel a été utilisé par plusieurs pays pour espionner journalistes, activistes et autres…