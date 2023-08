Samurai Shodown est disponible sur iOS et Android via Netflix

Les abonnés à la plateforme de streaming Netflix peuvent désormais mettre la main sur la version mobile du jeu de combat Samurai Shodown.

Qualifié de reboot, Samurai Shodown de SNK se déroule entre Samurai Shodown V et le premier Samurai Shodown. Le jeu de combat au gameplay 2D prend place en en 1787, pendant l’ère Tenmei de l’histoire japonaise. À cette époque, le pays tout entier est assailli par un mal terrible et imminent. Le feu, la ruine et la famine sévissent dans tout le Japon[6], tandis qu’un nuage sinistre enveloppe l’air d’un sentiment d’effroi inquiétant. Shizuka Gozen, l’esprit défunt d’une jeune femme possédée et piégée dans Yomi (appelé Eternité dans SS), menace de détruire le Japon. Des guerriers venus de tout le pays du Soleil-Levant et d’au-delà de l’océan, mus par leurs propres besoins et désirs, convergent pour enquêter sur ces forces maléfiques et les vaincre.

Un trailer pour la version mobile de Samurai Shodown

Samurai Shodown bénéficie de contrôles simples et d’un mode combat en ligne sur iOS et Android. Grâce à ce lancement sur Netflix, le roster original ainsi que 11 combattants en DLC issus des versions consoles et PC débarquent sur mobile pour un total de 27 personnages jouables.

Yasuyuki Oda, chief producer chez SNK, a déclaré :

La version console de Samurai Shodown est sortie en 2019, et a été massivement acclamée par les fans de jeux de combat du monde entier. Ce succès a permis au titre de s’exporter sur d’autres plateformes (avec des versions PC et cloud gaming). Nous sommes désormais ravis de voir Samurai Shodown débarquer sur iOS et Android par le biais de l’application mobile de Netflix. Nous espérons que vous apprécierez également les combats intenses à base d’armes du jeu sur les appareils mobiles !