Observons une machine de recyclage démanteler les vieux disques durs pour récupérer les composants

Le DiskMantler semble capable de démonter un disque dur en seulement huit secondes.

Tl;dr Démantèlement des disques durs traditionnels difficile.

Solution proposée par Garner Products avec DiskMantler.

Le processus d’ébranlement peut récupérer des éléments utiles.

Le recyclage permet de préserver les ressources rares.

Repenser le recyclage des disques durs

Le recyclage des équipements électroniques constitue un enjeu central de l’économie moderne. Parmi ces équipements, les disques durs traditionnels représentent une source potentielle de composants utiles, bien qu’ “extrait ces éléments manuellement serait trop coûteux” en termes de main d’œuvre.

Une pratique destructrice

Actuellement, ces dispositifs sont souvent détruits par des broyeurs, laissant le hasard décider si des pièces sont récupérables ou non. Cette approche aléatoire et destructrice laisse à désirer en termes de durabilité et de récupération des ressources.

DiskMantler : une solution innovante

Face à cette problématique, la société Garner Products affirme avoir trouvé une solution plus efficace. Leur machine, le DiskMantler, utilise une combinaison de choc, d’harmoniques et de vibrations pour démonter le disque dur. Cette technique permet de déloger les vis et autres points de fixation, pour dégager des éléments tels que les cartes de circuits, les ensembles de lecteurs, les actionneurs et les aimants en terres rares.

De plus, cette méthodologie unique et rapide peut être exécutée en seulement huit à 90 secondes pour la plupart des disques durs, et environ deux minutes pour les disques à soudure hélium.

Un pas vers un recyclage intégral

C’est un pas dans la bonne direction, bien que la quantité de déchets électroniques recyclés reste faible – environ un cinquième de l’ensemble mondial. Cependant, les efforts de recyclage de Garner et d’autres sociétés spécialisées peuvent permettre de préserver de manière significative les ressources rares.

Recycler des composants précieux tels que les aimants en terres rares, sans avoir à les réduire en éléments et à recommencer le processus de production, est incontestablement bénéfique pour notre planète et notre économie. Nous devons prôner et soutenir de telles initiatives pour faire face à l’énorme défi des déchets électroniques.