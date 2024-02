Cet été, le téléphone à clapet rose vif de Barbie débarque dans le monde réel

Lors du Mobile World Congress, le fabricant de téléphones Nokia, HMD, a révélé sa collaboration officielle avec Mattel.

Tl;dr HMD s’associe à Mattel pour lancer un téléphone Barbie.

Le téléphone sera un modèle à clapet, promouvant le style et la nostalgie.

Il serait présenté lors du MWC pour une sortie cet été.

Pourrait être une option attrayante pour ceux qui cherchent un “burner”.

Revivez vos souvenirs d’enfance avec le nouveau téléphone Barbie

L’engouement pour Barbie ne semble pas près de se terminer. Une nouvelle tentative de monétisation de cette manie a été confirmée par HMD, le fabricant des téléphones Nokia depuis les dernières années. L’entreprise a annoncé qu’elle a réussi à faire équipe avec Mattel dans l’espoir de “apporter un peu de scintillement” dans votre vie quotidienne.

Un symbole de style et de nostalgie

Le téléphone en question n’est autre qu’un modèle à clapet de couleur rose, assez similaire au célèbre Motorola Razr de la même couleur très en vogue durant les années 2000. Vu une fois comme l’emblème de la modernité, ce dernier a depuis évolué vers un smartphone pliable, une tendance grandissante dans le monde de la technologie mobile. Cependant, HMD a choisi une approche différente pour son téléphone Barbie, faisant apôtre de simplicité et de nostalgie plutôt que de haute technologie.

Plus qu’un simple téléphone

Ce téléphone, en plus d’être un accessoire de mode, est présenté par HMD comme un outil pour une “détox numérique très nécessaire”. Bien que les détails concernant son prix ou d’autres caractéristiques techniques n’aient pas été révélés, l’entreprise prévoit de dévoiler le téléphone Barbie lors du prochain Mobile World Congress (MWC). De plus amples informations devraient ainsi voir le jour au fur et à mesure que la semaine se déroule.

Un choix intéressant pour les amateurs de “burners”

Il est peu probable que les consommateurs soient prêts à abandonner complètement leurs smartphones pour embrasser ce retour à la simplicité. Cependant, pour ceux qui recherchent un “burner”, ou un téléphone jetable, le téléphone Barbie pourrait s’avérer être l’une des options les plus mignonnes disponibles à l’achat.