Le Nokia G22 est le premier smartphone fabriqué par HMD avec la réparabilité à l’esprit

HMD Global annonce trois nouveaux smartphones Nokia, trois appareils d'entrée de gamme dont un pensé et conçu pour la réparabilité.

Juste avant le Mobile World Congress, HMD Global annonce trois nouveaux smartphones Nokia, y compris le tout premier modèle de la marque pensé et conçu spécifiquement avec la réparabilité à l’esprit. L’entreprise s’est associée à iFixit pour proposer des guides de réparation et des pièces officiels pour aider les clients à résoudre leurs soucis, comme un écran abîmé, une batterie qui ne charge plus ou un port de recharge capricieux sur le G22.

L’appareil dispose d’une coque arrière fabriquée entièrement en matériaux recyclés et recevra des mises à jour Android durant deux ans, des mises à jour de sécurité durant trois ans et profite d’une garantie de trois ans. Le G22 est un appareil d’entrée de gamme, avec un CPU Unisoc T606 et un maximum de 128 Go de stockage interne (extensible via microSD). Il offre par ailleurs un écran HD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une caméra principale de 50 MP, un capteur de 2 MP pour la profondeur de champ et un objectif macro de 2 MP. Ce smartphone est compatible avec la recharge rapide 20 W et tourne sous Android 12.

Le G22 matérialise la volonté de HMD de devenir plus respectueux de l’environnement. Comme d’autres fabricants, tels que Apple, Google et Samsung qui proposent des guides et des composants officiels pour que les consommateurs puissent réparer eux-mêmes, il est logique que des marques plus petites s’y mettent.

Vous pourrez acheter le G22 en gris ou en bleu à partir du 8 mars prochain. Il sera proposé à partir de 150 £ (170 €) ou via un abonnement HMD Circular. Pour réparer les petits soucis les plus fréquents, vous pourrez acheter un Fit Kit (les outils) chez iFixit pour 5 £ (5,70 €). Une batterie de remplacement coûte 23 £ (26 €), un écran 45 £ (51 €) et un port de recharge 19 £ (21,50 €).

Trois appareils d’entrée de gamme dont un pensé et conçu pour la réparabilité

HMD annonçait aussi le Nokia C32, un smartphone sous Android 13 avec “des algorithmes d’imagerie stellaires” et un capteur principal de 50 MP. L’entreprise annonce qu’il propose la meilleure qualité d’image de tous les appareils de la gamme C à ce jour. Le C32 embarque un CPU huit cœurs à 1,6 GHz, jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, un écran HD+ de 6,5 pouces avec une encoche pour la caméra selfie de 8 MP. Il sera proposé à 130 £ (147 €) en gris anthracite, vert et rose lorsqu’il arrivera ce printemps au Royaume-Uni.

Dernier appareil de cette annonce, le Nokia C22. Comme les autres modèles, il est certifié IP52, dispose d’un slot microSD et d’une batterie qui, selon le constructeur, peut durer jusqu’à trois joueurs sur une seule charge. Le C22 embarque un module double capteur 13 MP et repose sur un châssis en métal renforcé. Il propose un écran 6,5 pouces et tourne sous Android 13, propulsé par un CPU huit cœurs à 1,6 GHz, avec jusqu’à 64 Go de stockage. Là encore, c’est donc un smartphone d’entrée de gamme. Comptez 110 £ (125 €). Disponible ce printemps en noir et sable.

En plus de ces trois appareils, HMD veut ramener sa production en Europe. “Dans la première étape de ce projet, l’entreprise développe des capacités et des processus pour transférer la production d’appareils Nokia 5G en Europe en 2023”, déclarait-elle dans un communiqué de presse. Le fait que l’Union Européenne vise à faire fabriquer davantage de puces sur le continent plutôt que de se reposer sur l’Asie pourrait faciliter les plans de HMD. Fabriquer des smartphones en Europe principalement pour un marché européen rentre aussi parfaitement dans la mission environnementale de la marque.