Ces personnages de Game Of Thrones probablement condamnés dans The Winds Of Winter

Selon les intrigues en cours et les événements des dernières saisons de Game of Thrones, ces personnages ont le plus de chances de mourir dans The Winds of Winter. Qui survivra selon vous ?

Tl;dr Des personnages de “Game of Thrones” pourraient mourir dans “The Winds of Winter”.

La série HBO et les romans présentent des différences importantes.

George R.R. Martin a laissé des indices sur le sort de certains personnages.

La série a pris fin, laissant les fans spéculer sur la fin des livres.

Les paris sont ouverts pour “The Winds of Winter”

Alors que les fans de la saga “A Song of Ice and Fire” de George R.R. Martin attendent avec impatience la suite depuis la sortie du dernier tome en juillet 2011, les paris sont ouverts sur le destin des personnages dans le prochain livre, “The Winds of Winter”. La série télévisée HBO, qui a pris fin depuis, offre une version possible de la fin de l’histoire. Cependant, les différences entre la série et les romans laissent la place à de nombreuses spéculations.

Des personnages en danger

Les œuvres de George R.R. Martin sont réputées pour leur impitoyabilité. L’avant-dernier roman semble être le moment idéal pour un véritable carnage. Certains personnages, comme Jojen Reed, Myrcella Baratheon, et Barristan Selmy, qui sont décédés dans la série, sont toujours en vie dans les livres. D’autres personnages se trouvent dans des situations différentes, ce qui pourrait changer leur destin.

La liste des probables victimes

Les personnages les plus susceptibles de mourir dans “The Winds of Winter” sont notamment Tommen Baratheon, dont le trône en fer fait de lui une cible de choix, Myrcella Baratheon, dont la prophétie de Maggy la Grenouille annonce la mort imminente, Stannis Baratheon, en position délicate dans le Nord, ou encore Hodor, dont la mort épique dans la série pourrait être réinterprétée dans le livre.