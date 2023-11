Mistborn, le récit audacieux que Game of Thrones n’a pas osé raconter

Game of Thrones s'est terminée avant de pouvoir approfondir son intrigue la plus captivante. Cependant, un film Mistborn pourrait pleinement se consacrer à une intrigue similaire. Ne pensez-vous pas que ce serait passionnant ?

Tl;dr Un film Mistborn pourrait explorer un scénario que Game of Thrones a évité.

Le scénario de Mistborn subvertit le trope du “héros toujours gagnant”.

Game of Thrones n’a pas suffisamment exploré le passage d’un héros à un méchant.

Mistborn pourrait offrir une perspective complexe et captivante sur un méchant.

Mistborn : Un potentiel cinématographique à explorer

Une adaptation cinématographique de Mistborn, l’œuvre de Brandon Sanderson, pourrait être une occasion en or de raconter une histoire que la célèbre série Game of Thrones de HBO n’a pas osé aborder. En dépit de son immense popularité et de son succès sans précédent, il manque à Game of Thrones l’exploration d’un scénario particulièrement captivant.

Un renversement des codes de la fantasy

La série Game of Thrones, tout comme le livre Mistborn, se démarque par sa capacité à déjouer les attentes et à peindre ses personnages dans une complexité morale. Néanmoins, malgré un monde brutal et injuste, les héros finissent par triompher dans l’univers de Game of Thrones, ce qui contraste avec le revirement de Daenerys Targaryen à la fin de la série.

Mistborn renverse cette convention en mettant en scène des héros qui deviennent des méchants. Le livre explore ainsi un arc narratif que Game of Thrones n’a pas su traiter, et qui pourrait être exploité au cinéma.

L’engagement de Mistborn dans la complexité de son personnage

Mistborn s’engage pleinement dans l’histoire de son héros devenu méchant, un aspect que Game of Thrones a effleuré mais jamais vraiment approfondi. En explorant l’histoire du Seigneur Roi et sa transformation, Mistborn offre la possibilité d’une perspective complexe et captivante sur un méchant.