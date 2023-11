Game of Thrones : la production du spin-off sur Jon Snow est loin d’être lancée

La suite directe du final de Game of Thrones attend le feu vert de HBO.

Si la série télévisée dédiée à Jon Snow n’en est qu’aux premiers stades de son développement, HBO a décidé de tempérer les ardeurs des fans de Game of Thrones en précisant que le spin-off devrait seulement arriver d’ici les prochaines années :

Nous avons toujours des scripts en développement pour les séries dérivées de Game of Thrones. Nous avons d’ailleurs donné le feu vert pour la production de Dunk and Egg au printemps, mais pour l’heure, c’est tout. Je ne peux pas dire qu’un autre projet, quel qu’il soit dans le monde de Game of Thrones, soit proche d’un feu vert pour lancer la production ou quoi que ce soit du genre ! Mais oui, nous travaillons toujours sur des scénarios et des idées différentes.

Jon Snow, un spin-off qui prend son temps

Incarné par Kit Harington, Jon Snow, né Aegon Targaryen, est le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen, l’ancien prince de Dragonstone. Dès son enfance, Jon est présenté comme le fils bâtard de Lord Eddard Stark, le frère de Lyanna, et élevé avec les enfants légitimes d’Eddard à Winterfell. Plus tard dans la série télévisée Game of Thrones, Jon apprend sa véritable lignée de Samwell Tarly, révélant que Daenerys est sa tante. Il se bat lors de la bataille de Winterfell, au cours de laquelle le Roi de la Nuit est vaincu et le retour de la Longue Nuit est évité. Par la suite, Jon aide Daenerys à reprendre le trône de fer et participe à la bataille de Port-Réal. Cependant, lorsque Daenerys ravage Port-Réal qui s’est rendu, Jon essaie mais ne parvient pas à la dissuader de continuer à détruire et l’assassine pour éviter un nouveau carnage. Après le Grand Conseil de 305 AC, Jon est envoyé en exil et retourne à la Garde de Nuit. Il conduit le reste du Peuple Libre à s’installer dans les terres libres en cours de dégel.