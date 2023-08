Game of Thrones : Liam Cunningham veut revenir dans le spin-off sur Jon Snow

Le comédien irlandais Liam Cunningham compte sur HBO et Kit Harington pour reprendre le rôle de Davos Mervault sur le petit écran.

Bras droit et fidèle conseiller du (faux) bâtard de Ned Stark dans la série originale Game of Thrones, Davos Mervault devrait être de retour dans le spin-off sur Jon Snow. Son interprète, Liam Cunningham, espère faire son retour :

J’ai envoyé à Kit Harington un message disant “Better Call Davos” (“T’as intérêt à appeler Davos” – référence à la série Better Call Saul). Vous en savez probablement plus que moi sur ce fameux spin-off de Game of Thrones. Je souhaite le meilleur à tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, et si le chèque est assez important, je pourrais bien revenir. Je pense que Game of Thrones fait partie de ces choses que les gens vont découvrir après chaque décennie, comme si la décennie précédente l’avait oubliée. Je pense qu’il va être redécouvert. C’est un peu comme Dracula. Dracula est redécouvert et réinterprété toutes les quelques années. La première édition de Game of Thrones a été un phénomène. Personne n’aurait pu prédire qu’il deviendrait une sorte de phénomène culturel, et ils sont très, très difficiles à concevoir. Vous le construisez, et l’audience vient ou ne vient pas. Dans notre cas, elle est venue en masse.