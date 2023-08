Call of Duty: Modern Warfare III proposera la plus grande map zombies de la franchise. Le mode solo devrait, lui aussi, être très intéressant.

Activision a dévoilé de nombreux détails concernant Call of Duty: Modern Warfare III, le prochain opus de sa série culte. Et les fans du mode zombies de CoD seront servis. Activision promet rien de moins que la plus grande map pour ce mode à ce jour. Vous pourrez faire équipe avec d’autres escouades pour la toute première fois et tenter de survivre à des “hordes massives” de zombies.

Bien que Sledgehammer Games supervise le développement de Modern Warfare III, d’autres studios apportent leur aide. Treyarch a notamment géré ce mode zombies, qui raconte une histoire “Dark Aether”. Avec des secrets à découvrir et une grande variété de missions, le mode zombies inclut “une expérience de survie PvE en monde ouvert” et certains des plus gros ennemis dans l’histoire de la licence, selon Activision.

Zombies n’est pas le seul mode multijoueur majeur, MWIII jouera d’ailleurs beaucoup sur cet aspect. Chacune des 16 maps multijoueur originales de la version 2009 de Modern Warfare 2 seront jouables au lancement. Sledgehammer a modernisé des classiques comme Terminal et Highrise. Plus de 12 nouvelles maps en 6 contre 6 arriveront dans les futures saisons.

Il y a aura trois nouvelles Battle Maps, en mode Ground War et Invasion, ainsi qu’une map War. Cette dernière signera d’ailleurs le retour du mode war qui avait fait le succès de Call of Duty: Modern Warfare II en 2017.

Attendez-vous aussi à de nouvelles mécaniques de mouvement, comme Tac-Stance pour le combat rapproché. Activision explique que Sledgehammer a revu certains aspects, comme l’annulation de rechargement. Tous les avantages seront aussi disponibles dès le début d’un match multijoueur, y compris le nouveau mouvement silencieux baptisé Covert Sneakers.

La minimap est par ailleurs de retour après son absence remarquée dans le Modern Warfare II d’Infinity Ward l’année dernière. Il y aura aussi un système de vote de map, et Sledgehammer donne aux joueurs un boost de vie appréciable.

Vous n’aurez pas obligatoirement à reprendre votre collection d’équipement multijoueur de zéro. La semaine dernière, Activision confirmait que, pour la première fois, les items débloqués dans Modern Warfare II pourront (pratiquement tous) être utilisés directement dans Modern Warfare III.

Le mode solo devrait, lui aussi, être très intéressant

Outre le multijoueur, la campagne solo est une suite directe du jeu de l’année dernière, avec la Task Force 141 qui tente de faire disparaître le grand méchant Vladmir Makarov. Un nouveau type de mission fera son apparition, Open Combat. Le joueur aura la chance de choisir son propre chemin dans un niveau et aura plusieurs options pour atteindre ses objectifs. Ces niveaux ont été conçus pour pouvoir répondre aux styles préférés des joueurs. Autrement dit, si vous préférez jouer en mode furtif plutôt que gros bourrin, les niveaux devraient s’adapter.

Activision a aussi dévoilé un nouveau trailer de gameplay, confirmant une nouvelle approche de la mission controversée No Russian de Modern Warfare II. Les mots “No Russian” apparaissent brièvement dans un message avant que le destinataire pointe un pistolet en avançant dans un avion.

Call of Duty: Modern Warfare III arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Battle.net) le 10 novembre prochain. Une bêta ouverte gratuite arrivera avant, et celles et ceux qui ont précommandé le jeu y auront accès plus tôt. Ceux-ci pourront aussi jouer à la campagne une semaine avant la sortie officielle du jeu.