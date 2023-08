Call of Duty : Modern Warfare 3 tease le retour de Vladimir Makarov

Vladimir Makarov sera dans Call of Duty : Modern Warfare 3.

Principal antagoniste de la licence Modern Warfare, Vladimir Makarov est le chef d’une cellule terroriste ultranationaliste et le protégé d’Imran Zakhaev. Il est reconnu pour être le grand cerveau de la troisième guerre mondiale et la cause de tous les événements du célèbre FPS d’Activision, tirant toujours les ficelles depuis les coulisses en tant que véritable marionnettiste. Ce tacticien sans pitié sera de retour dans Call of Duty : Modern Warfare 3, la suite directe du reboot de Call of Duty : Modern Warfare 2.

Jonathan “Captain Price” Price a déclaré :

Le danger auquel nous sommes confrontés est clair et présent. Il ne s’agit pas d’une menace. Il ne s’agit pas d’un “si” mais d’un “quand”. Il s’agit d’une force du mal qui cherche à détruire le monde, morceau par morceau. Pour lui, chaque allié est une arme, chaque spectateur un bouclier. Nous ne connaissons pas sa prochaine cible. Mais nous connaissons la nôtre.

Si la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 3 est déjà programmée pour le 10 novembre prochain sur consoles et PC, l’éditeur américain Activision annonce une présentation mondiale pour le 17 août prochain directement via Call of Duty Warzone.

Rassemblez une équipe de quatre personnes et soyez prêts à vous lancer dans Warzone. Le double XP commence à 9h30, un peu avant le début de l’événement à durée limitée Shadow Siege, prévu à 10h30. Rejoignez les rangs de la Shadow Company, affrontez les forces konnies, protégez les armes chimiques avant qu’il ne soit trop tard et recevez de nombreuses récompenses. En outre, attendez-vous à voir un trailer de Modern Warfare 3. Remplissez des objectifs supplémentaires dans Operation : Shadow Siege pour obtenir d’autres objets, tels qu’une nouvelle arme de base, tous immédiatement disponibles dans Warzone et Modern Warfare 2 et éventuellement Modern Warfare 3 grâce à la fonction Carry Forward.