Bluesky propose des domaines personnalisés pour tenter de rester "sans publicité". Un premier service payant optionnel qui en appellera d'autres.

Le réseau social décentralisé soutenu par Jack Dorsey, Bluesky, a lancé un service de nom de domaine payant en partenariat avec Namecheap, une manière pour les utilisateurs de vérifier leur identité. Dans un post dévoilant ses pistes pour faire de Bluesky une plateforme viable, l’équipe explique que “les utilisateurs deviennent le produit” lorsqu’une entreprise se repose sur les publicités. Dans la mesure où Bluesky veut “construire un protocole sur lequel les utilisateurs sont propriétaires de leurs données”, la plateforme explore “d’autres sources de monétisation”.

Puisque gagner de l’argent via la publicité n’est pas une option, l’équipe a pensé proposer des services payants, et cela commence par les noms de domaine. Les utilisateurs peuvent déjà définir des noms de domaine à utiliser avec Bluesky, mais ils doivent pour cela passer par un processus tiers, via un registrar classique. Cette intégration doit venir faciliter l’opération et permettre de faire cela en quelques minutes seulement. Il suffit de se connecter sur son compte, de chercher le nom de domaine à utiliser et de payer via l’interface de Bluesky. Pour un concurrent de Twitter qui n’a pas de système de vérification centralisé, utiliser un nom de domaine est le meilleur moyen pour un utilisateur de faire authentifier son identité. Des sénateurs américains, par exemple, ont utilisé le domaine senate.gov pour vérifier leur identité.

Un premier service payant optionnel qui en appellera d’autres

Les utilisateurs qui utilisent ce service intégré pourront gérer les paramètres de leur domaine et leur configuration directement dans Bluesky et ils peuvent faire suivre les emails de leurs domaines vers une adresse de leur choix. Ils peuvent aussi choisir de rediriger leur domaine vers un profil Bluesky ou n’importe quel URL de leur souhait. Et au cas où ils décideraient de quitter la plateforme ou d’utiliser un autre registrar, il est possible de transférer le domaine.

Si l’on en croit l’annonce de Bluesky, l’intégration des noms de domaine n’est que l’un des premiers services payants à venir qui arriveront sur la plateforme. L’entreprise explique réfléchir à d’autres services qu’elle pourrait “proposer en pack aux utilisateurs pour fournir une expérience plus fluide”. Ceci étant dit, Bluesky est encore en bêta privée. Les intéressés doivent s’inscrire sur la liste d’attente avant de pouvoir en profiter.