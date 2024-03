Binance récupère 4 milliards de dollars de dépôts crypto mal acheminés

Après avoir réglé un litige de 4,3 milliards de dollars avec le Département de la Justice des États-Unis, Binance est parvenu à récupérer des milliards sur des dépôts mal gérés.

Tl;dr Binance a récupéré plus de 4 milliards de dollars de dépôts clients erronés.

381 616 cas de dépôts erronés de crypto-monnaies entre 2022 et 2023.

Augmentation des escroqueries à mesure que le crypto attire plus d’attention.

Binance réclame un plus grand soutien pour contrer les mauvais acteurs.

Correction de dépôts mal orientés : une priorité pour Binance

Binance, échange leader de cryptomonnaies, révèle avoir récupéré pas moins de 4 milliards de dollars de dépôts clients qui avaient été acheminés par erreur sur les deux dernières années. Cette performance, forte en enjeux, confirme l’engagement de l’entreprise à améliorer ses opérations dans un contexte de leadership renouvelé et de marché haussier.

Un phénomène courant dans l’univers de la crypto

Le dernier rapport de Binance révèle pas moins de 381 616 cas distincts de cryptomonnaies déposées sur la mauvaise adresse entre 2022 et 2023. Les erreurs sont en grande majorité dues à des mises à jour de projets, ou à des actifs incompatibles. Selon Jimmy Su, chef de la sécurité chez Binance, cette problématique est loin d’être unique, et les nouvelles recrues dans le monde de la crypto en sont souvent victimes. “L’utilisation sécurisée des portefeuilles et adresses de chaîne est encore ‘un point sensible pour les débutants’“, déclare Su.

Les défis de la croissance du marché crypto

Au-delà des défis techniques, le rapport souligne aussi une augmentation inquiétante des escroqueries et des arnaques dans le sillage de l’approbation des ETF Bitcoin. Depuis l’effondrement de FTX en 2022, les bourses centralisées enregistrent les volumes de trading de Bitcoin (BTC) les plus élevés, avec un pic à 17 milliards de dollars pour Binance en février 2023.

Appel à un engagement collectif

Face à ces menaces, Su insiste sur la nécessité d’agir collectivement : “Il est crucial que les leaders de l’industrie réunissent leurs ressources et soutiennent les acteurs du secteur pour se prémunir contre les mauvais acteurs,” préconise-t-il. Son appel illustre l’enjeu que représente la poursuite du développement de cet écosystème naissant, et l’accueil des nouveaux utilisateurs du monde de la crypto.