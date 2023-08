Bientôt une fonctionnalité similaire à Apple Continuité dans l'écosystème Android ? Les informations sont encore bien minces.

Ce n’est un secret pour personne que les fabricants, quels qu’ils soient, dans quelque industrie que ce soit, se copient les uns les autres. Qu’il s’agisse de hardware ou de software, cette “inspiration”, voire parfois “copie” pure et simple, est aujourd’hui bien ancrée dans les mœurs. Si l’on a davantage l’habitude de voir Apple reprendre des idées d’Android, cette fois, c’est dans le sens inverse que les choses se passent.

Comme découvert par le journaliste Nail Sadykov, spécialiste d’Android, et partagé sur Twitter par un autre journaliste spécialisé, Mishaal Rahman, la firme de Mountain View pourrait bientôt offrir à ses utilisateurs la possibilité de lier plusieurs appareils Android ensemble via un même compte Google. Ceci pourrait permettre des fonctionnalités similaires à ce que l’on a aujourd’hui avec le programme Continuité d’Apple, qui permet aux utilisateurs de lier leurs iPhone, Mac et iPad ensemble pour pouvoir, par exemple, prendre des appels téléphoniques sur n’importe lequel de ces appareils plutôt que l’iPhone uniquement.

Pour l’heure, nous n’avons aucune autre information concernant le fonctionnement de cette nouveauté, ni ce qu’elle permettrait précisément de faire. Dans l’image, on peut voir un bouton estampillé “Basculement d’appel”, ce qui pourrait laisser aux utilisateurs la possibilité de transférer des appels téléphoniques d’un appareil Android vers un autre, exactement comme chez Apple. Selon le tweet, cette option pourrait aussi être utilisée pour le “partage d’internet”, autrement dit, de bénéficier d’un point d’accès personnel entre ses appareils.

Ceci mis à part, impossible de savoir à ce stade quand cette fonctionnalité pourrait arriver sur les appareils Android ni quelles autres fonctions cela pourrait permettre. Pour l’heure, les utilisateurs d’Android ne peuvent qu’attendre et continuer de jalouser les possesseurs d’iPhone pour le programme Continuité.

You may soon be able to "link your [Android] devices" signed into the same Google account together. This will enable "call switching", which lets you switch between devices for calls, as well as "Internet sharing"!

H/T @Nail_Sadykov pic.twitter.com/WCunYNE9GQ

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2023