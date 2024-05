Google projette de relier le Kenya à l’Australie par un câble en fibre optique

Le projet Umoja ouvrira des points d'accès vers plusieurs autres nations africaines sur son trajet. Est-ce que ce projet pourrait redéfinir les connexions numériques sur le continent africain ?

Tl;dr Google construira un câble en fibre optique reliant l’Afrique et l’Australie.

Nommé Umoja, il commencera au Kenya et traversera plusieurs pays africains.

L’objectif est d’accroître la connectivité numérique et de stimuler la croissance économique en Afrique.

Umoja rejoindra Equiano, un autre câble sous-marin privé de Google.

Le projet Umoja : un pont numérique entre l’Afrique et l’Australie

Jeudi dernier, Google a annoncé son intention de réaliser un projet d’ampleur : la création d’un câble en fibre optique reliant l’Afrique à l’Australie. Ce projet a pour nom Umoja, un mot swahili qui signifie “unité”.

De Nairobi à Canberra : un voyage à travers les océans

Le point de départ du câble sera au Kenya, traversant ensuite l’Ouganda, le Rwanda, la République Démocratique du Congo, la Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Le parcours se terminera en Australie, après une traversée de l’océan Indien.

Des ambitions à la hauteur du projet

Google ne se contente pas de tracer une liaison physique entre deux continents. L’objectif affiché est aussi de participer au développement de l’Afrique avec un accent particulier mis sur la “connectivité numérique, l’accélération de la croissance économique et le renforcement de la résilience à travers l’Afrique”.

Une double fonction pour un double profit

En plus de la liaison entre les deux continents, Google prévoit de collaborer avec le gouvernement kenyan pour stimuler la cybersécurité, l’innovation basée sur les données, l’apprentissage numérique et le déploiement responsable et sécuritaire de l’IA. De plus, en créant une redondance supplémentaire sur le réseau, ce projet saurait prévenir des pannes majeures et offrir une certaine résilience à l’infrastructure à large bande de la région.

Le président kenyan, William Ruto, a déclaré à propos de l’initiative dans un post de blog Google : “Cette initiative est cruciale pour garantir la redondance et la résilience de notre connectivité régionale avec le reste du monde, surtout à la lumière des récentes perturbations causées par les coupures de câbles en mer.”

Umoja rejoindra donc Equiano, le câble sous-marin privé de Google qui relie le Portugal à l’Afrique du Sud, et contribuera ainsi à renforcer l’infrastructure numérique mondiale.