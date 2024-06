Huit nouvelles fonctionnalités très intéressantes arrivent bientôt sur Android. Certaines pourraient vous être très utiles.

Les nouvelles fonctionnalités sont toujours très attendues dans les mises à jour logicielles, mais les surprises sont encore mieux perçues. Google a annoncé tout récemment l’arrivée d’un nouveau lot de fonctions, pas moins de huit, pour votre appareil Android. Et ces dernières n’ont rien à voir avec l’intelligence artificielle sur toutes les lèvres actuellement.

Vous pouvez désormais éditer vos messages après envoi

Google permet enfin d’éditer vos messages RCS après les avoir envoyés. Vous avez 15 minutes après envoi pour procéder. Pour trouver l’option, restez appuyé sur le message. Google n’a pas précisé s’il y avait une limite au nombre d’éditions possibles dans ce laps de 15 minutes, mais cette nouveauté permet au géant américain de faire jeu égal avec des plateformes comme iMessage et WhatsApp.

Nouvelles combinaisons pour Emoji Kitchen

Emoji Kitchen permet de combiner plusieurs emoji ensemble pour en créer un nouveau. Google déploie de nouvelles combinaisons, mais celles-ci n’ont pas été précisées. Dans le communiqué de presse, la firme de Mountain View n’en dévoile qu’une, le casque avec une boule disco, comme pour dire “préparez-vous à la saison des festivals”. Il y en a assurément de nombreux autres à découvrir.

Passer d’un appareil à un autre durant un appel Google Meet

Désormais, vous pouvez passer d’un appareil à un autre pendant un appel Google Meet. Pour cela, tapotez sur le bouton Diffusion et passez, par exemple, de votre navigateur à votre smartphone ou tablette Android. Parfait pour celles et ceux qui ont besoin de s’éloigner de leur bureau pendant une réunion, mais souhaitent rester présent dans ladite réunion. C’est aussi fort utile pour faire le contraire : si quelqu’un vous appelle sur votre téléphone pendant que vous êtes en déplacement, vous pouvez continuer de discuter en arrivant chez vous, et repasser sur votre ordinateur pour être mieux installé.

Se connecter à son point d’accès sans mot de passe

Google déploie “point d’accès instantané”, une fonction qui permet de connecter sa tablette Android ou son Chromebook au pointé d’accès de son téléphone sans devoir saisir le mot de passe à chaque fois. C’est une petite nouveauté très bienvenue qui devrait donner l’impression de vous connecter à un réseau Wi-Fi connu. Il suffira désormais de choisir de se connecter au point d’accès et le tour sera joué.

Widget Favoris Google Home

Le widget Favoris Google Home est désormais disponible sur l’écran d’accueil pour celles et ceux qui participent à la version Preview publique. Grâce à lui, vous pouvez contrôler vos appareils connectés depuis l’écran d’accueil de votre téléphone sans devoir ouvrir l’app Google Home. Très pratique pour des actions rapides, comme allumer une lumière ou vérifier la température du thermostat.

Favoris Google Home sur Wear OS

Google propose aussi une tuile et une complication (une fonction sur le cadran) Favoris Google Home pour votre smartwatch Wear OS. Comme au-dessus, mais sur votre montre, si vous préférez piloter vos appareils connectés depuis votre poignet.

PayPal disponible dans Google Wallet sur Wear OS

Dans une mise à jour de Google Wallet, PayPal est désormais proposé en option lorsque vous voulez payer quelque chose avec votre smartwatch Wear OS, tout du moins si vous habitez aux États-Unis ou en Allemagne, pour l’instant.

Clefs de voiture numériques

Google en profite aussi pour déployer les clefs de voiture numériques sur Android, en commençant pas “certains modèles de MINI”, avant d’intégrer, plus tard, certains modèles Mercedes-Benz et Polestar. Lorsque vous avez une voiture compatible, vous pouvez verrouiller, déverrouiller et même démarrer votre voiture avec votre téléphone. Il est aussi possible de partager vos clefs numériques avec des proches. Ces clefs de voiture numériques, comme celles sur iOS, sont une technologie qui peine à avancer pour de nombreuses raisons, dont la cybersécurité et le manque de standard. Plus il y aura de sociétés qui s’y mettent, comme Google, plus les constructeurs automobiles devraient participer.