Comment supprimer automatiquement les trackers dans les URL sur iPhone ou Mac. Une nouveauté très bienvenue introduite par iOS 17 et macOS Sonoma.

Ces dernières années, Apple a mis en place un certain nombre de fonctionnalités pour protéger la confidentialité de ses clients. Le géant bloque par exemple automatiquement les cookies cross-sites, rendant plus difficile pour les publicitaires de vous suivre sur les différents sites que vous visitez. Mais les cookies ne sont qu’une méthode parmi plusieurs avec lesquelles les réseaux et les sites peuvent vous traquer. Ils peuvent aussi le faire avec une méthode plus simple, plus vieille école, dira-t-on, en ajoutant des informations à la fin des URL.

Si vous copiez et collez une URL pour un produit que vous voulez acheter, vous remarquerez très certainement un certain nombre d’éléments incompréhensibles à la fin de cette dernière, parfois même avec un lien référant. Selon le site, ou l’endroit où vous avez cliqué, l’URL peut contenir des détails comme un identifiant de clic unique ou la source de la publicité, ainsi que la campagne de pub en question et même parfois le medium utilisé (email, messagerie, etc.). Autrement dit, ce peut être une mine d’or pour les publicitaires.

Mais avec iOS 17, qui est actuellement en bêta publique, et macOS Sonoma, Apple va supprimer automatiquement ces trackers d’identification uniques dans les URL lorsque vous naviguez en mode Navigation Privée. Et il y a une fonctionnalité à activer pour que ce comportement soit le comportement par défaut lors de votre navigation “normale”.

Pour cela, sur votre iPhone sous iOS 17, allez dans Réglages > Safari > Avancé > Protection avancée contre le tracking et le fingerprinting et basculez sur l’option “Toute navigation”.

Sur un Mac sous macOS Sonoma, ouvrez Safari et allez dans les Réglages depuis la barre de menu tout en haut. Ensuite, dans Avancé > Protection avancée contre le tracking et le fingerprinting, choisissez “Dans toutes les navigations”.

Une fois la fonctionnalité activée, un lien de tracking comme celui-ci : https://example.com/ad_engagement?click_id=YmVhODI1MmZmNGU4&campaign_id=23 deviendra https://example.com/ad_engagement?campaign_id=23. Le principal coupable, le paramètre unique click_id, est supprimé. Vous pourrez alors partager le lien à d’autres ou vous-même cliquer sur des liens sans vous inquiéter qu’une campagne de publicité quelconque ne vous traque !